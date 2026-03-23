Блэкаут на Украине – обесточены пять областей - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Блэкаут на Украине – обесточены пять областей
Блэкаут на Украине – обесточены пять областей - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Блэкаут на Украине – обесточены пять областей
Пять областей Украины обесточены после ударов по энергоинфраструктуре, во всех регионах страны вводят графики энергоснабжения. Об этом сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T12:27
2026-03-23T13:13
украина
новости
удары по украине
укрэнерго
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
кировоградская область
николаевская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Пять областей Украины обесточены после ударов по энергоинфраструктуре, во всех регионах страны вводят графики энергоснабжения. Об этом сообщили в понедельник в украинской энергетической компании "Укрэнерго".Кроме того, во всех регионах Украины в течение дня в понедельник будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для всех категорий потребителей.Уточняется, что отключения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. Ранее в стране были повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленностиНа Украине отключили генерацию всех АЭСЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
украина
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
николаевская область
украина, новости, удары по украине, укрэнерго, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, кировоградская область, николаевская область
Блэкаут на Украине – обесточены пять областей

Часть Украины обесточена из-за повреждений энергетической инфраструктуры - Укрэнерго

12:27 23.03.2026 (обновлено: 13:13 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Пять областей Украины обесточены после ударов по энергоинфраструктуре, во всех регионах страны вводят графики энергоснабжения. Об этом сообщили в понедельник в украинской энергетической компании "Укрэнерго".

"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях. Там, где это разрешают условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы", – сказано в сообщении.

Кроме того, во всех регионах Украины в течение дня в понедельник будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Уточняется, что отключения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.
Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. Ранее в стране были повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций.
УкраинаНовостиУдары по УкраинеУкрэнергоДнепропетровская областьХарьковская областьСумская областьКировоградская областьНиколаевская область
 
