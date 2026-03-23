Блэкаут на Украине – обесточены пять областей
Пять областей Украины обесточены после ударов по энергоинфраструктуре, во всех регионах страны вводят графики энергоснабжения. Об этом сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
украина
новости
удары по украине
укрэнерго
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
кировоградская область
николаевская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Пять областей Украины обесточены после ударов по энергоинфраструктуре, во всех регионах страны вводят графики энергоснабжения. Об этом сообщили в понедельник в украинской энергетической компании "Укрэнерго".Кроме того, во всех регионах Украины в течение дня в понедельник будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для всех категорий потребителей.Уточняется, что отключения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.Энергосистема на Украине работает с максимальными ограничениями. Ранее в стране были повреждены две ТЭС и ключевые высоковольтные подстанции, остановлена генерация атомных станций. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленностиНа Украине отключили генерацию всех АЭСЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
12:27 23.03.2026 (обновлено: 13:13 23.03.2026)