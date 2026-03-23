Армия России разбивает украинские станции РЭБ и ломает оборону противника

2026-03-23T13:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки спецоперации продвинулась в глубину обороны противника, улучшила положение по переднему краю на отдельных участках фронта, уничтожила семь станций РЭБ и ликвидировала 1275 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 180 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области. ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и два орудия полевой артиллерии.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение в Запорожской области. Уничтожены свыше 35 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции РЭБ, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 526 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу