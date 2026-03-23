67 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России
67 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России
67 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России

67 беспилотников перехватили и уничтожили над Крымом и еще 12 регионами России

21:45 23.03.2026 (обновлено: 21:52 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 67 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"️️️В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, а также территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
