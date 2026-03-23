249 беспилотников ВСУ сбили за ночь над регионами России
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, более 50 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Ленинградской областью. В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.
Над Россией за ночь сбили 249 беспилотников ВСУ
07:49 23.03.2026 (обновлено: 07:54 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении,
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, более 50 беспилотников ВСУ уничтожены
за ночь над Ленинградской областью. В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возник пожар, сотрудников эвакуировали.
