Землетрясение произошло на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T20:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.Сейсмособытие зарегистрировано в 18.40 по московскому времени. Подземные толчки зафиксированы на глубине 5 км на расстоянии 33 км к востоку-северо-востоку от Пятигорска с населением 142 тысячи человек и в 32 км к юго-западу от Георгиевска (население 72 600 чел_.14 марта землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пяти километрах от Алушты в Черном море. Его зафиксировали несколько сейсмостанций.6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля землетрясение, магнитудой 4.8, произошлов 13 км к северо-востоку от Анапы, в Краснодарском крае. Ранее в феврале в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.

