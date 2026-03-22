Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло на Ставрополье - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260322/zemletryasenie-proizoshlo-na-stavropole-1154528818.html
Землетрясение произошло на Ставрополье
2026-03-22T20:22
2026-03-22T20:26
землетрясение
ставропольский край
ставрополье
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3.4. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.Сейсмособытие зарегистрировано в 18.40 по московскому времени. Подземные толчки зафиксированы на глубине 5 км на расстоянии 33 км к востоку-северо-востоку от Пятигорска с населением 142 тысячи человек и в 32 км к юго-западу от Георгиевска (население 72 600 чел_.14 марта землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пяти километрах от Алушты в Черном море. Его зафиксировали несколько сейсмостанций.6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля землетрясение, магнитудой 4.8, произошлов 13 км к северо-востоку от Анапы, в Краснодарском крае. Ранее в феврале в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/zemletryasenie-v-sochi---pochemu-vozrosla-seysmicheskaya-aktivnost-1153757237.html
ставропольский край
ставрополье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
20:22 22.03.2026 (обновлено: 20:26 22.03.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
