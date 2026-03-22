ВСУ бьют по Белгородской области - четверо погибших и семеро раненых
Четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.03.2026
Четыре человека погибли и семеро ранены из-за ударов ВСУ по Белгородской области за сутки
12:55 22.03.2026 (обновлено: 13:00 22.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины", - написал он в своем Telegram-канале в воскресенье.
Кроме того, в течение суток украинские боевики били по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево. ВСУ выпустили по населенным пунктам 18 боеприпасов, а также 26 беспилотников, сообщил Гладков.
"В селе Смородино в результате обстрела погибли четыре женщины
. Еще одна женщина получила ранения. В тяжелом состоянии она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил он.
В Грайвороне повреждены храм Николая Чудотворца, одна квартира в многоэтажном дома, административное здание, частный дом и четыре автомобиля. В селе Смородино повреждены пять частных домов, а также уничтожены социальный и торговый объекты, в селе Мощеное повреждены два дома, в селе Дорогощь — автомобиль и дом, в селе Головчино — два помещения предприятия и два грузовика, в хуторе Масычево — забор частного дома, гараж и машина, в селе Гора-Подол — соцобъект, перечислил руководитель региона.
Кроме того, ВСУ наносили удары дронами по поселкам Малиновка, Октябрьский, селам Головино, Красный Октябрь, Репное, Устинка, Чайки и Щетиновка, а также Борисовка, Грузское, Зозули и село Борки.
"В селе Грузское в результате удара FPV-дрона по территории предприятия пострадал мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице", - отметил Гладков.
Кроме того, над Ивнянским округом сбиты шесть дронов ВСУ, а над Прохоровским - семь. Налеты беспилотников были зафиксированы в Краснояружском, Ракитянском и Яковлевском округах. В селах и поселках есть повреждения социальных объектов, предприятий, автомобилей и частных домов.
На город Шебекино и села Вознесеновка, Графовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков враг запустил 11 беспилотников.
"В хуторе Бондаренков от детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. В городе Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена", - написал Гладков, уточнив, что в Шебекинскую ЦРБ также обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате атаки дрона в селе Вознесеновка.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал
, что более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли.
Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей
: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.
