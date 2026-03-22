Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бьют по Белгородской области - четверо погибших и семеро раненых - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260322/vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti---chetvero-pogibshikh-i-semero-ranenykh-1154523540.html
ВСУ бьют по Белгородской области - четверо погибших и семеро раненых
2026-03-22T12:55
2026-03-22T13:00
вячеслав гладков
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины", - написал он в своем Telegram-канале в воскресенье.
Кроме того, в течение суток украинские боевики били по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево. ВСУ выпустили по населенным пунктам 18 боеприпасов, а также 26 беспилотников, сообщил Гладков.
"В селе Смородино в результате обстрела погибли четыре женщины. Еще одна женщина получила ранения. В тяжелом состоянии она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил он.
В Грайвороне повреждены храм Николая Чудотворца, одна квартира в многоэтажном дома, административное здание, частный дом и четыре автомобиля. В селе Смородино повреждены пять частных домов, а также уничтожены социальный и торговый объекты, в селе Мощеное повреждены два дома, в селе Дорогощь — автомобиль и дом, в селе Головчино — два помещения предприятия и два грузовика, в хуторе Масычево — забор частного дома, гараж и машина, в селе Гора-Подол — соцобъект, перечислил руководитель региона.
Кроме того, ВСУ наносили удары дронами по поселкам Малиновка, Октябрьский, селам Головино, Красный Октябрь, Репное, Устинка, Чайки и Щетиновка, а также Борисовка, Грузское, Зозули и село Борки.
"В селе Грузское в результате удара FPV-дрона по территории предприятия пострадал мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице", - отметил Гладков.
Кроме того, над Ивнянским округом сбиты шесть дронов ВСУ, а над Прохоровским - семь. Налеты беспилотников были зафиксированы в Краснояружском, Ракитянском и Яковлевском округах. В селах и поселках есть повреждения социальных объектов, предприятий, автомобилей и частных домов.
На город Шебекино и села Вознесеновка, Графовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков враг запустил 11 беспилотников.
"В хуторе Бондаренков от детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. В городе Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена", - написал Гладков, уточнив, что в Шебекинскую ЦРБ также обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате атаки дрона в селе Вознесеновка.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли.
Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
