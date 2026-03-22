В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
Восемь человек извлекли спасатели из-под обломков рухнувших в Стамбуле домов. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил журналистам в воскресенье министр... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T15:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Восемь человек извлекли спасатели из-под обломков рухнувших в Стамбуле домов. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил журналистам в воскресенье министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.Как сообщал ранее в воскресенье телеканал AHaber, два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле, на месте работают спасатели.По информации губернатора провинции Стамбул Давута Гюля, под завалами находились девять человек, одному из спасенных госпитализация не понадобилась.Причиной обрушения домов могла стать утечка природного газа, об этом РИА Новости рассказали в руководстве провинции города. Изначально было известно о троих пострадавших, которых спасатели достали из-под обломков зданий в центральном районе Фатих в Стамбуле.
Число пострадавших в результате обрушения домов в Стамбуле выросло до восьми