Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260322/v-stambule-iz-pod-zavalov-rukhnuvshikh-domov-izvlekli-8-chelovek-1154525744.html
В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
2026-03-22T15:08
стамбул
турция
происшествия
взрыв
газ
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154525632_0:70:753:494_1920x0_80_0_0_0d9d8b94c552dc2f19e5b8e3c8d95916.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154525632_0:0:753:565_1920x0_80_0_0_716dd09791084928ddf1107371635d7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:08 22.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Восемь человек извлекли спасатели из-под обломков рухнувших в Стамбуле домов. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил журналистам в воскресенье министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.
Как сообщал ранее в воскресенье телеканал AHaber, два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле, на месте работают спасатели.
"В больницах оказывается помощь восьми пострадавшим, извлеченным из-под обломков домов, обрушившихся после взрыва", - сообщил журналистам глава турецкого Минздрава.
По информации губернатора провинции Стамбул Давута Гюля, под завалами находились девять человек, одному из спасенных госпитализация не понадобилась.
Причиной обрушения домов могла стать утечка природного газа, об этом РИА Новости рассказали в руководстве провинции города. Изначально было известно о троих пострадавших, которых спасатели достали из-под обломков зданий в центральном районе Фатих в Стамбуле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
