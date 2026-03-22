В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
В Литве отменили концерты экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Причина: положительные высказывания этого немецкого певца о России.
В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его положительных высказываний об России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Литве отменили концерты экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Причина: положительные высказывания этого немецкого певца о России. Об этом со ссылкой на портал LRT пишет РИА Новости.
Концерты группы Болена Blue System были намечены на 20-е и 21-е ноября в Каунасе и Клайпеде, однако из системы продажи билетов исчезли ссылки на эти мероприятия.
"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене", — цитирует издание представителя "Жальгирис-Арены" Мантаса Ведрикаса.
По мнению издания, литовский тур музыканта могли отменить из-за недавнего интервью музыканта, где он в негативном ключе высказывался об охлаждении отношений между Берлином и Москвой, призывал к закупке российских энергоносителей и заявлял, что "у Украины нет шансов против России".
