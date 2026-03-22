В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России - РИА Новости Крым, 22.03.2026
В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России

В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его положительных высказываний об России

© РИА Новости . Антон Белицкий / Перейти в фотобанкНемецкий музыкант, музыкальный продюсер и композитор Дитер Болен
Немецкий музыкант, музыкальный продюсер и композитор Дитер Болен - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Литве отменили концерты экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Причина: положительные высказывания этого немецкого певца о России. Об этом со ссылкой на портал LRT пишет РИА Новости.
Концерты группы Болена Blue System были намечены на 20-е и 21-е ноября в Каунасе и Клайпеде, однако из системы продажи билетов исчезли ссылки на эти мероприятия.
"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене", — цитирует издание представителя "Жальгирис-Арены" Мантаса Ведрикаса.
По мнению издания, литовский тур музыканта могли отменить из-за недавнего интервью музыканта, где он в негативном ключе высказывался об охлаждении отношений между Берлином и Москвой, призывал к закупке российских энергоносителей и заявлял, что "у Украины нет шансов против России".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России
Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России
Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии
 
18:45Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым
18:35Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
18:20Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе
17:51В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина
17:25В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
17:18Рейд в Севастополе снова открыт
16:56В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
16:05Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
15:44Какие места в Крыму делают вас счастливыми – опрос
15:21Грузовой корабль отправился к МКС
15:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
15:08В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
14:51Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока
14:42Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:25В Севастополе объявлена воздушная тревога
14:21Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
14:18В Севастополе остановили морской транспорт
13:57Армия России идет вперед и уничтожает украинские силы - новости СВО
13:28Российские военные сбили 8 авиабомб и 244 беспилотника ВСУ
13:20Роман о Тигране Кеосаяне будет издан к годовщине его смерти
Лента новостейМолния