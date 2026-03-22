В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина

В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина - РИА Новости Крым, 22.03.2026

В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина

Бойцы крымских студотрядов в рамках республиканской патриотической акции "Десант Победы" провели масштабную акция по благоустройству территории парка культуры и РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T17:51

2026-03-22T17:51

2026-03-22T17:51

парк юрия гагарина в симферополе

российские студенческие отряды (рсо)

симферополь

новости крыма

городская среда

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Бойцы крымских студотрядов в рамках республиканской патриотической акции "Десант Победы" провели масштабную акция по благоустройству территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Симферополе. Об этом сообщили в региональном отделении Российских студенческих отрядов.Участники акции привели в порядок крупнейшую зеленую зону крымской столицы - собрали мусор, очистили газоны от опавшей листвы и сухих веток.Республиканская акция "Десант Победы" проводится в Крыму уже восьмой год подряд. Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию ценностей добровольчества и развитие трудового потенциала студентов и школьников.Старт "Десанту Победы" бойцы студенческих отрядов Крыма дали накануне. Акция проходит в рамках всероссийской инициативы "Поклонимся великим тем годам" и объединила множество участников, готовых внести вклад в сохранение исторической памяти.В этом году в мероприятиях акции по всему региону принимают участие 600 бойцов студотрядов. По информации организаторов, трудовой десант охватит 18 муниципальных образований полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты и школьники облагородят памятники героям войны в КрымуВ ущерб безделью: как студотряды Крыма облагораживают памятникиКакие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 году

парк юрия гагарина в симферополе

симферополь

парк юрия гагарина в симферополе, российские студенческие отряды (рсо), симферополь, новости крыма, городская среда