В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина - РИА Новости Крым, 22.03.2026
В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина
В Крыму более 50 бойцов студотрядов Крыма навели порядок в парке им. Ю. А. Гагарина

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Бойцы крымских студотрядов в рамках республиканской патриотической акции "Десант Победы" провели масштабную акция по благоустройству территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Симферополе. Об этом сообщили в региональном отделении Российских студенческих отрядов.
"В уборке приняли участие более 50 добровольцев. Акция объединила учащуюся молодежь разных возрастов: к работам присоединились студенты ведущих вузов, учащиеся колледжей и активисты школьных трудовых отрядов республики. Такая преемственность поколений подчеркивает значимость трудового воспитания молодежи с ранних лет и сплоченность добровольческого движения региона", - говорится в сообщении.
Участники акции привели в порядок крупнейшую зеленую зону крымской столицы - собрали мусор, очистили газоны от опавшей листвы и сухих веток.
Республиканская акция "Десант Победы" проводится в Крыму уже восьмой год подряд. Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию ценностей добровольчества и развитие трудового потенциала студентов и школьников.
Старт "Десанту Победы" бойцы студенческих отрядов Крыма дали накануне. Акция проходит в рамках всероссийской инициативы "Поклонимся великим тем годам" и объединила множество участников, готовых внести вклад в сохранение исторической памяти.
В этом году в мероприятиях акции по всему региону принимают участие 600 бойцов студотрядов. По информации организаторов, трудовой десант охватит 18 муниципальных образований полуострова.
