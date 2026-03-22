https://crimea.ria.ru/20260322/v-feodosii-pogib-mototsiklist-1154529449.html

В Феодосии погиб мотоциклист

В Феодосии погиб мотоциклист - РИА Новости Крым, 22.03.2026

В Феодосии погиб мотоциклист

33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T21:28

2026-03-22T21:28

2026-03-22T21:28

ситуация на дорогах крыма

дтп

феодосия

крым

новости

новости крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154529326_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6e9fb966c3389bf881c7ec5039e5db76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта - РИА Новости Крым. 33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельное ДТП произошло в Феодосии на Керченском шоссе.Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Kia K5, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda Steed, двигавшемуся во встречном направлении.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в воскресенье сообщалось, что 45-летний мотоциклист не справился с управлением и погиб в Ростове-на-Дону.Также один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть раненыРезко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-ДонуСбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, феодосия, крым, новости, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия