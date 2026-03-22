В Феодосии погиб мотоциклист - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Феодосии погиб мотоциклист
В Феодосии погиб мотоциклист - РИА Новости Крым, 22.03.2026
В Феодосии погиб мотоциклист
33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
2026-03-22T21:28
2026-03-22T21:28
ситуация на дорогах крыма
дтп
феодосия
крым
новости
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта - РИА Новости Крым. 33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельное ДТП произошло в Феодосии на Керченском шоссе.Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Kia K5, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda Steed, двигавшемуся во встречном направлении.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в воскресенье сообщалось, что 45-летний мотоциклист не справился с управлением и погиб в Ростове-на-Дону.Также один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть раненыРезко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-ДонуСбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок
феодосия
крым
дтп, феодосия, крым, новости, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия
В Феодосии погиб мотоциклист

В Феодосии при столкновении с легковушкой погиб водитель мотоцикла

21:28 22.03.2026
 
ДТП в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта - РИА Новости Крым. 33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельное ДТП произошло в Феодосии на Керченском шоссе.
Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Kia K5, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda Steed, двигавшемуся во встречном направлении.

"В результате столкновения водитель мотоцикла 1993 года рождения получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в воскресенье сообщалось, что 45-летний мотоциклист не справился с управлением и погиб в Ростове-на-Дону.
Также один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи в воскресенье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
Резко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-Дону
Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок
 
21:45Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день
21:28В Феодосии погиб мотоциклист
20:44Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек
20:41Сохраняющий здоровье и нервы: в России растет число брачных контрактов
20:22Землетрясение произошло на Ставрополье
20:12Какие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму
19:48Контроль за интернет-торговлей усилят с 1 октября
19:19Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов
18:45Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым
18:35Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
18:20Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе
17:51В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина
17:25В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
17:18Рейд в Севастополе снова открыт
16:56В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
16:05Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
15:44Какие места в Крыму делают вас счастливыми – опрос
15:21Грузовой корабль отправился к МКС
15:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
15:08В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
Лента новостейМолния