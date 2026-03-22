https://crimea.ria.ru/20260322/v-feodosii-pogib-mototsiklist-1154529449.html
В Феодосии погиб мотоциклист
33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T21:28
ситуация на дорогах крыма
дтп
феодосия
крым
новости
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154529326_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6e9fb966c3389bf881c7ec5039e5db76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта - РИА Новости Крым. 33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельное ДТП произошло в Феодосии на Керченском шоссе.Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Kia K5, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda Steed, двигавшемуся во встречном направлении.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в воскресенье сообщалось, что 45-летний мотоциклист не справился с управлением и погиб в Ростове-на-Дону.Также один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть раненыРезко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-ДонуСбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154529326_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_983c4b8362c26e8798ec7e4f37f311cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
