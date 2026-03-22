Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов
Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов
В торговых сетях в Крыму всегда должно быть место сезонным крымским продуктам – министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. По мнению главы Минсельхоза РК Дениса Кратюка, во всех работающих в Крыму торговых сетях должна появиться ниша для сезонных местных крымских продуктов. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Кратюка, крымский товар в крупных торговых сетях в основном представлен продукцией переработки: молоко, куриное яйцо, изделия местных мясокомбинатов и продукция виноделия. Производители таких товаров дают стабильное качество и объем ежемесячно, что очень важно для сетей, которые, в отличие от ярмарок, всегда борются за стабильность поставок, пояснил министр.
По его мнению, отдельные полки исключительно для крымских продуктов в супермаркетах не так нужны, как обеспечение наличия в сетях местных сезонных продуктов.

"Хотелось бы, чтобы сети выделяли не столько крымскую продукцию, то есть произведенную в Крыму, а позволяли некоторым производствам заходить на какое-то условно сезонное время. Например, начали поставлять в торговые сети персики – выделите нишу для персика, пусть он реализуется", – пояснил глава минсельхоза РК.

По словам министра, для реализации такого метода в структуре продаж потребуется большая гибкость от руководителей сетевых магазинов. "Стоит добиваться, проговаривать", – подчеркнул Кратюк.
Он добавил, что в большинстве случаев продукция требует хорошей упаковки, обеспечения нужной температуры хранения и доставки качественного товара на прилавок, что можно реализовать и на рынке, и на ярмарке, и в торговых сетях. Министр отметил, что в супермаркетах в Крыму местной продукции на сегодняшний день стало заметно больше, причем это не только еда и напитки, но и, например, косметика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
Что способно остановить инфляцию в России
 
21:45Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день
21:28В Феодосии погиб мотоциклист
20:44Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек
20:41Сохраняющий здоровье и нервы: в России растет число брачных контрактов
20:22Землетрясение произошло на Ставрополье
20:12Какие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму
19:48Контроль за интернет-торговлей усилят с 1 октября
19:19Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов
18:45Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым
18:35Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
18:20Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе
17:51В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина
17:25В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
17:18Рейд в Севастополе снова открыт
16:56В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
16:05Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
15:44Какие места в Крыму делают вас счастливыми – опрос
15:21Грузовой корабль отправился к МКС
15:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
15:08В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
Лента новостейМолния