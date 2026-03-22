Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов
По мнению главы Минсельхоза РК Дениса Кратюка, во всех работающих в Крыму торговых сетях должна появиться ниша для сезонных местных крымских продуктов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2026
В торговых сетях в Крыму всегда должно быть место сезонным крымским продуктам – министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым.
По мнению главы Минсельхоза РК Дениса Кратюка, во всех работающих в Крыму торговых сетях должна появиться ниша для сезонных местных крымских продуктов. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму
По словам Кратюка, крымский товар в крупных торговых сетях в основном представлен продукцией переработки: молоко, куриное яйцо, изделия местных мясокомбинатов и продукция виноделия. Производители таких товаров дают стабильное качество и объем ежемесячно, что очень важно для сетей, которые, в отличие от ярмарок, всегда борются за стабильность поставок, пояснил министр.
По его мнению, отдельные полки исключительно для крымских продуктов в супермаркетах не так нужны, как обеспечение наличия в сетях местных сезонных продуктов.
"Хотелось бы, чтобы сети выделяли не столько крымскую продукцию, то есть произведенную в Крыму, а позволяли некоторым производствам заходить на какое-то условно сезонное время. Например, начали поставлять в торговые сети персики – выделите нишу для персика, пусть он реализуется", – пояснил глава минсельхоза РК.
По словам министра, для реализации такого метода в структуре продаж потребуется большая гибкость от руководителей сетевых магазинов. "Стоит добиваться, проговаривать", – подчеркнул Кратюк.
Он добавил, что в большинстве случаев продукция требует хорошей упаковки, обеспечения нужной температуры хранения и доставки качественного товара на прилавок, что можно реализовать и на рынке, и на ярмарке, и в торговых сетях. Министр отметил, что в супермаркетах в Крыму местной продукции на сегодняшний день стало заметно больше, причем это не только еда и напитки, но и, например, косметика.
