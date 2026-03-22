https://crimea.ria.ru/20260322/sokhranyayuschiy-zdorove-i-nervy-v-rossii-rastet-chislo-brachnykh-kontraktov-1154291355.html

Сохраняющий здоровье и нервы: в России растет число брачных контрактов

Кратный рост числа брачных контрактов в России является очень хорошей тенденцией. Свое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" аргументировала адвокат Екатерина...

2026-03-22T20:41

семья

совет эксперта

общество

новости

екатерина денисова

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b734d206d9b740e608dabc65bdd2111b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Кратный рост числа брачных контрактов в России является очень хорошей тенденцией. Свое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" аргументировала адвокат Екатерина Денисова.По словам Денисовой, число брачных договоров в России за последние три года выросло в пять раз, и это очень позитивная тенденция, считает она.В частности, не возникает вопросов относительно раздела имущества и размера алиментов, спорной в некоторых случаях может стать разве что тема, касающаяся места проживания детей после развода родителей, добавила специалист.По словам адвоката, при отсутствии брачного договора наибольшие сложности в процессе развода чаще всего возникают у тех пар, которые, живя в браке, оформляют имущество, всецело доверяя друг другу, и на словах договариваются о каких-то вещах. Например, допускают заключение безвозмездных сделок, которые не предусматривают раздела имущества, так как в этом случае оно не считается общим."А потом появляются новые семьи и претензии, подаются иски в суды, а это всегда очень тяжело и эмоционально, и морально, и материально", – отметила специалист.Потому максимально нужным инструментом брачный договор является для людей, имеющих бизнес, сказала адвокат.В брачном договоре можно предусмотреть, например, компенсацию на случай, если супруг отказывается от доли в бизнесе в случае развода, или же прописать, что права на долю у него нет и не будет."Все зависит от ваших пожеланий, от того, до чего вы договорились, как вам комфортно. И фиксация условий в моменте позволит избежать каких-то споров и конфликтов в дальнейшем", – сказала Денисова.Но предел фантазиям все же существует, так как включать в брачные договоры вещи нематериальные законом в России не предусмотрено, отметила она.Так, один из классических вариантов брачного договора предусматривает, что все, что в браке документально регистрируется на одного из супругов, является его бесспорной единоличной собственностью, сказала адвокат. Второй вариант, наоборот, предполагает, что собственность одного из супругов после получения права на нее по закону будет считаться их совместной, добавила она."Подарок, например, или наследство – это не совместная собственность. Но если вы хотите полученный в наследство дом реконструировать и в нем проживать всей семьей, в договоре можно зафиксировать, что это имущество является совместной собственностью, поскольку вы его будете вместе реконструировать и улучшать", – пояснила специалист.И важный момент о договоре как документе: сохраняющий здоровье, нервы, время и материальные ресурсы брачный контракт имеет силу только в том случае, если он составлен у нотариуса, подчеркнула адвокат.Если же вы с супругом составляете его сами на бумаге и подписываете, то в дальнейшем это хоть и может быть использовано адвокатом для доказательств тех или иных прав на имущество, однако не гарантирует никакого результата в вашу пользу, предупредила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брачная статистика: как часто крымчане женятся и разводятсяВ Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаПутин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

