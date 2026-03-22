Сильнейшая магнитная буря закончилась: чего ждать дальше

возможны геомагнитные всплески. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

2026-03-22T09:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. После завершения сильнейшего геомагнитного шторма, космическая погода остается возмущенной, несмотря на низкую вспышечную активность, возможны геомагнитные всплески. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.Накануне утром после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца началась сильная магнитная буря. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки держалось в зеленой зоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния - будут ли видны в КрымуУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле

