Сильнейшая магнитная буря закончилась: чего ждать дальше
Сильнейшая магнитная буря закончилась: чего ждать дальше
2026-03-22T09:57
2026-03-22T09:58
Сильнейшая магнитная буря закончилась: чего ждать дальше

Ученые не исключили геомагнитных возмущений в воскресенье - прогноз космической погоды

09:57 22.03.2026 (обновлено: 09:58 22.03.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. После завершения сильнейшего геомагнитного шторма, космическая погода остается возмущенной, несмотря на низкую вспышечную активность, возможны геомагнитные всплески. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.

"На данный момент сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Вероятность повторного выхода на показатели G2-G3 считается низкой. Вспышечная активность продолжает оставаться на крайне слабом уровне. Индекс активности за последние сутки упал еще сильнее и в настоящее время находится на нуле", - говорится в сообщении.

Накануне утром после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца началась сильная магнитная буря. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки держалось в зеленой зоне.
