Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T18:35
2026-03-22T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь противником проведения спецоперации, через соцсети наладил контакт с представителем службы безопасности Украины и получил от него задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений на полуострове.Незаконная деятельность подсудимого выявлена и пресечена российскими спецслужбами. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным по статье о госизмене, отметили в надзорном ведомстве.Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, кроме того, предусмотрено и дальнейшее ограничение свободы на срок в 1 год 9 месяцев, добавили в пресс-службе.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну.Ранее житель Феодосии был задержан за передачу Украине фотографий с российской военной техникой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУРецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
форос
крым
форос, крым, госизмена, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, прокуратура республики крым
Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену

Житель Крыма отправится в колонию на 18 лет по делу о госизмене

18:35 22.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь противником проведения спецоперации, через соцсети наладил контакт с представителем службы безопасности Украины и получил от него задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений на полуострове.
"Находясь на территории поселка Форос, он собрал информацию о размещенном оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Незаконная деятельность подсудимого выявлена и пресечена российскими спецслужбами. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным по статье о госизмене, отметили в надзорном ведомстве.
Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, кроме того, предусмотрено и дальнейшее ограничение свободы на срок в 1 год 9 месяцев, добавили в пресс-службе.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну.
Ранее житель Феодосии был задержан за передачу Украине фотографий с российской военной техникой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя
16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
 
ФоросКрымГосизменаНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоПрокуратура Республики Крым
 
18:45Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым
18:35Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
18:20Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе
17:51В Крыму полсотни бойцов студотрядов благоустроили парк Гагарина
17:25В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его мнения о России
17:18Рейд в Севастополе снова открыт
16:56В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
16:05Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
15:44Какие места в Крыму делают вас счастливыми – опрос
15:21Грузовой корабль отправился к МКС
15:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
15:08В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
14:51Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока
14:42Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:25В Севастополе объявлена воздушная тревога
14:21Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
14:18В Севастополе остановили морской транспорт
13:57Армия России идет вперед и уничтожает украинские силы - новости СВО
13:28Российские военные сбили 8 авиабомб и 244 беспилотника ВСУ
13:20Роман о Тигране Кеосаяне будет издан к годовщине его смерти
Лента новостейМолния