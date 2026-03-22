Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 22.03.2026

Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ.

2026-03-22T18:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь противником проведения спецоперации, через соцсети наладил контакт с представителем службы безопасности Украины и получил от него задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений на полуострове.Незаконная деятельность подсудимого выявлена и пресечена российскими спецслужбами. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным по статье о госизмене, отметили в надзорном ведомстве.Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, кроме того, предусмотрено и дальнейшее ограничение свободы на срок в 1 год 9 месяцев, добавили в пресс-службе.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну.Ранее житель Феодосии был задержан за передачу Украине фотографий с российской военной техникой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУРецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену

