Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену
2026-03-22T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 18 лет колонии строгого режима за госизмену: он собрал информацию об оборонительном объекте в Форосе и передал эти данные СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь противником проведения спецоперации, через соцсети наладил контакт с представителем службы безопасности Украины и получил от него задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений на полуострове.Незаконная деятельность подсудимого выявлена и пресечена российскими спецслужбами. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным по статье о госизмене, отметили в надзорном ведомстве.Верховный Суд Республики Крым с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, кроме того, предусмотрено и дальнейшее ограничение свободы на срок в 1 год 9 месяцев, добавили в пресс-службе.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну.Ранее житель Феодосии был задержан за передачу Украине фотографий с российской военной техникой.
