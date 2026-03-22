Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260322/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-potapovka-v-sumskoy-oblasti-1154523046.html
Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области
Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области
Российская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T12:09
2026-03-22T12:17
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
сумская область
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_faf35c332715273c0e75f668c804d8e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно, что подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Александровка в ДНР.17 марта сообщалось, что Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29a464c2ca66f11954c4e35bbe78affe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сумская область, украина
Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области

Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области - Минобороны

12:09 22.03.2026 (обновлено: 12:17 22.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Накануне стало известно, что подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Александровка в ДНР.
17 марта сообщалось, что Армия России установила контроль еще над двумя населенными пунктами в Сумской области и ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииСумская областьУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
