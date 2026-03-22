Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день
Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день
Два года назад произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Армия России освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области. В Иране пообещали ударить по... РИА Новости Крым, 22.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Два года назад произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Армия России освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области. В Иране пообещали ударить по энергообъектам на Ближнем Востоке в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа. В Литве отменили концерты немецкого певца Дитера Болена из-за его мнения о России.О главных событиях и заявления дня - в материале РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Два года назад произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Армия России освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области. В Иране пообещали ударить по энергообъектам на Ближнем Востоке в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа. В Литве отменили концерты немецкого певца Дитера Болена из-за его мнения о России.
О главных событиях и заявления дня - в материале РИА Новости Крым.

Теракт в "Крокус Сити Холле": два года трагедии

Ровно два года назад – 22 марта 2024 года – вооруженные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек.
Армия России освободила Потаповку

Российская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Тегеран ответил на угрозы Вашингтона

В ответ на атаки по иранской энергетической инфраструктуреТегеран ударит по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке. Такое заявление сделал председатель парламента страны Мохаммад Багер-Галибаф, предупредив, что из-за этого цены на нефть вырастут и это будет продолжительно.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики.
"Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажется под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями, причем они будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть вырастут на долгие времена", - отреагировал иранский политик в соцсети X.
В Литве отменили концерты Дитера Болена

В Литве отменили концерты экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Причина: положительные высказывания этого немецкого певца о России.
Литовский тур музыканта могли отменить из-за недавнего интервью музыканта, где он в негативном ключе высказывался об охлаждении отношений между Берлином и Москвой, призывал к закупке российских энергоносителей и заявлял, что "у Украины нет шансов против России".
Очередь на Крымском мосту

Очередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз.
Так, по состоянию на 16:00 в воскресенье в очереди находилось 295 автомобилей, тогд как еще в 13 часов очереди на Крымский мост находилось40 транспортных средств.
