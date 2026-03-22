Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день

Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день - РИА Новости Крым, 22.03.2026

Ответ Ирана Трампу и годовщина теракта в "Крокусе" - главное за день

Два года назад произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Армия России освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области. В Иране пообещали ударить по... РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T21:45

2026-03-22T21:45

2026-03-22T21:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Два года назад произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Армия России освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области. В Иране пообещали ударить по энергообъектам на Ближнем Востоке в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа. В Литве отменили концерты немецкого певца Дитера Болена из-за его мнения о России.О главных событиях и заявления дня - в материале РИА Новости Крым.Теракт в "Крокус Сити Холле": два года трагедииРовно два года назад – 22 марта 2024 года – вооруженные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек.Армия России освободила ПотаповкуРоссийская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Тегеран ответил на угрозы ВашингтонаВ ответ на атаки по иранской энергетической инфраструктуреТегеран ударит по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке. Такое заявление сделал председатель парламента страны Мохаммад Багер-Галибаф, предупредив, что из-за этого цены на нефть вырастут и это будет продолжительно.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики."Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажется под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями, причем они будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть вырастут на долгие времена", - отреагировал иранский политик в соцсети X.В Литве отменили концерты Дитера БоленаВ Литве отменили концерты экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Причина: положительные высказывания этого немецкого певца о России.Литовский тур музыканта могли отменить из-за недавнего интервью музыканта, где он в негативном ключе высказывался об охлаждении отношений между Берлином и Москвой, призывал к закупке российских энергоносителей и заявлял, что "у Украины нет шансов против России".Очередь на Крымском мостуОчередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз.Так, по состоянию на 16:00 в воскресенье в очереди находилось 295 автомобилей, тогд как еще в 13 часов очереди на Крымский мост находилось40 транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260322/roman-o-tigrane-keosayane-budet-izdan-k-godovschine-ego-smerti-1154523899.html

https://crimea.ria.ru/20260322/v-stambule-iz-pod-zavalov-rukhnuvshikh-domov-izvlekli-8-chelovek-1154525744.html

https://crimea.ria.ru/20260322/kakie-mesta-v-krymu-delayut-vas-schastlivymi--opros-1154524449.html

https://crimea.ria.ru/20260322/klimaticheskaya-norma-marta-v-krymu--chto-zhdat-ot-pogody-na-novoy-nedele-1154495618.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

