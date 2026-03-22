Незаживающая рана: два года теракту в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Незаживающая рана: два года теракту в "Крокус Сити Холле"
Незаживающая рана: два года теракту в "Крокус Сити Холле"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Ровно два года назад – 22 марта 2024 года – вооруженные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 147 человек. К годовщине трагических событий - справка РИА Новости Крым.

Как происходило нападение

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокуса" в подмосковном Красногорске собрались тысячи поклонников группы "Пикник", которая в этот вечер выступала с сольным концертом. Перед самым началом выступления, около 20:00, в холле раздались выстрелы. Затем в зал ворвались четверо вооруженных преступников и открыли стрельбу по людям. Нападение в общей сложности длилось около 14 минут. Нападавшие подожгли зрительный зал, затем покинули здание и скрылись на автомобиле.
Тушением пожара занимались 320 спасателей и три вертолета. На место прибыли 70 бригад скорой помощи. Вертолеты сбросили на горящее здание 160 тонн воды. Всего к работе после теракта были привлечены 719 специалистов и 213 единиц техники. Зрительный зал был полностью уничтожен пожаром.
В результате атаки погибли 146 человек, в том числе шестеро детей. Из них 41 человек убит из огнестрельного оружия. Еще 609 получил ранения и различные травмы.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали лица преступников и марку машины. Легковушку вскоре обнаружили – она двигалась в сторону границы с Украиной. Всех четверых нападавших удалось задержать в Брянской области. Как рассказал один из задержанных, за убийство людей в "Крокусе" ему пообещали полмиллиона рублей.
День общенационального траура

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о теракте в первые минуты произошедшего.
24 марта в России было объявлено днем общенационального траура. Теракт вызвал широкое международное осуждение.
Президент страны отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей, и пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Трагедия никого не оставила равнодушным. Москвичи и гости столицы выстраивались в огромные очереди, чтобы сдать донорскую кровь для раненых. Россияне массово перечисляли пожертвования для помощи семьям погибших и пострадавшим. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 25 марта 2024-го доложила, что за два дня удалось собрать почти миллиард рублей пожертвований. К 28 марта эта сумма составляла уже 1,2 миллиарда рублей.
Дело о теракте

23 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле".
В том числе четверых непосредственных исполнителей теракта силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
Преступники планировали пересечь границу нелегально, в обход контрольно-пропускных пунктов. Затем террористы собирались добраться до Киева и остаться в городе на какое-то время. Там же с ними должны были рассчитаться.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
Впоследствии правоохранители задержали еще ряд фигурантов дела. Все они были взяты под стражу.

Украинский след

Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение международной террористической организации "Исламское государство" ** — "Вилаят Хорасан" ***.
При этом директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что показания задержанных подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
Позднее силовики задержали еще нескольких фигурантов. Всего за решеткой оказались 19 человек. 13 из них обвинили непосредственно в терроризме, остальных — в содействии террористической деятельности. Многие признали вину, принесли извинения потерпевшим и попросили суд о снисхождении.
Расследование дела и приговор

Расследование дела и приговор

Расследование уголовного дела заняло больше года. Его материалы насчитывают более 400 томов. 15 участников преступления приговорены к пожизненному заключению. Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.
Мужчину, который сдал исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Трое соучастников, которые продали боевикам машину, осуждены на 19 лет 11 месяцев.
Ущерб от теракта в "Крокусе" составил порядка 6 миллиардов рублей, доложил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
Через год после трагедии в Красногорске в память о жертвах теракта открыли мемориал – две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей. На памятнике выгравирована надпись "В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года".
* Внесены в перечень террористов и экстремистов
**Террористическая организация, запрещенная в России
***Внесены в реестр террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
