На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2026
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей.
2026-03-22T12:32
2026-03-22T12:32
2026-03-22T12:32
кубань
происшествия
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
новости
мвд по краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.Как рассказали в ведомстве, 72-летней жительнице Староминского района позвонил якобы "председатель колхоза", где у пенсионерки был земельный участок, и сказал, что произошла "утечка" базы данных о собственниках, числившихся в предприятии.Затем мошенники, уверив женщину, что они сотрудники ФСБ, напугали, что ей грозит уголовная ответственность, потому что ее имени были переведены деньги террористам.Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
кубань
кубань, происшествия, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество, новости, мвд по краснодарскому краю
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
На Кубани 72-летняя пенсионерка отдала дистанционным мошенникам 8,2 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как рассказали в ведомстве, 72-летней жительнице Староминского района позвонил якобы "председатель колхоза", где у пенсионерки был земельный участок, и сказал, что произошла "утечка" базы данных о собственниках, числившихся в предприятии.
Затем мошенники, уверив женщину, что они сотрудники ФСБ, напугали, что ей грозит уголовная ответственность, потому что ее имени были переведены деньги террористам.
"Под предлогом "сохранить" накопления, жертва по требованиям аферистов передала неизвестному 8,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
Ранее в Феодосии мошенники несколько дней запугивали
85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники и не позволили женщине потерять свои сбережения. А вот севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам
почти на семь миллионов рублей за одни сутки.
Читайте также на РИА Новости Крым: