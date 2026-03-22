На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей

На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2026

На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей

На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T12:32

2026-03-22T12:32

2026-03-22T12:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.Как рассказали в ведомстве, 72-летней жительнице Староминского района позвонил якобы "председатель колхоза", где у пенсионерки был земельный участок, и сказал, что произошла "утечка" базы данных о собственниках, числившихся в предприятии.Затем мошенники, уверив женщину, что они сотрудники ФСБ, напугали, что ей грозит уголовная ответственность, потому что ее имени были переведены деньги террористам.Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.Ранее в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники и не позволили женщине потерять свои сбережения. А вот севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки.

кубань

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

кубань, происшествия, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество, новости, мвд по краснодарскому краю