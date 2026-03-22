На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2026
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2026
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T12:32
2026-03-22T12:32
кубань
происшествия
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
новости
мвд по краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.Как рассказали в ведомстве, 72-летней жительнице Староминского района позвонил якобы "председатель колхоза", где у пенсионерки был земельный участок, и сказал, что произошла "утечка" базы данных о собственниках, числившихся в предприятии.Затем мошенники, уверив женщину, что они сотрудники ФСБ, напугали, что ей грозит уголовная ответственность, потому что ее имени были переведены деньги террористам.Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.Ранее в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники и не позволили женщине потерять свои сбережения. А вот севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денегИномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллионаВ Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попался
кубань
кубань, происшествия, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество, новости, мвд по краснодарскому краю
На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей

На Кубани 72-летняя пенсионерка отдала дистанционным мошенникам 8,2 млн рублей

12:32 22.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. На Кубани 72-летняя пенсионерка, которой мошенники сначала позвонили от имени председателя колхоза, а затем ФСБ, перевела им 8,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как рассказали в ведомстве, 72-летней жительнице Староминского района позвонил якобы "председатель колхоза", где у пенсионерки был земельный участок, и сказал, что произошла "утечка" базы данных о собственниках, числившихся в предприятии.
Затем мошенники, уверив женщину, что они сотрудники ФСБ, напугали, что ей грозит уголовная ответственность, потому что ее имени были переведены деньги террористам.
"Под предлогом "сохранить" накопления, жертва по требованиям аферистов передала неизвестному 8,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
Ранее в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники и не позволили женщине потерять свои сбережения. А вот севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
В Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попался
 
КубаньПроисшествияКибербезопасностьКиберпреступностьМошенничествоНовостиМВД по Краснодарскому краю
 
15:08В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
14:51Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока
14:42Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:25В Севастополе объявлена воздушная тревога
14:21Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
14:18В Севастополе остановили морской транспорт
13:57Армия России идет вперед и уничтожает украинские силы - новости СВО
13:28Российские военные сбили 8 авиабомб и 244 беспилотника ВСУ
13:20Роман о Тигране Кеосаяне будет издан к годовщине его смерти
13:03На Крымском мосту растет очередь - данные на 13 часов
12:55ВСУ бьют по Белгородской области - четверо погибших и семеро раненых
12:32На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
12:09Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области
11:49Резко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-Дону
11:11Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России
10:55В Балаклаве погиб на пожаре мужичина
10:06Что происходит на Крымском мосту - актуальные данные
09:57Сильнейшая магнитная буря закончилась: чего ждать дальше
09:13Что грозит за кормление голубей у дома - юрист
08:46Горькая память земли: севастопольские маки увековечены в песне
Лента новостейМолния