Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек

Один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 22.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи. Об этом сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Крыма.Авария произошла днем в воскресенье.По информации правоохранителей, 31-летний водителя автомобиля Lada Priora, который двигался со улицы Фурманова в сторону улицы Фрунзе, не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой "РУТА-22", за рулем которой находился 45-летний водитель.Сотрудники республиканской прокуратуры взяли на контроль ход проверки обстоятельств данного ДТП, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее в республиканской ГАИ сообщали, что за неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли три человека, еще шесть получили травмы.

