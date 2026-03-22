Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек
Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек
Один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T20:44
2026-03-22T21:03
Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек

В Керчи маршрутка столкнулась с легковушкой - погиб один человек и один пострадал

20:44 22.03.2026 (обновлено: 21:03 22.03.2026)
 
© Прокуратура КрымаДТП в Керчи
ДТП в Керчи
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил различные травмы при столкновении легкового автомобиля и городского маршрутного такси в Керчи. Об этом сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Крыма.
Авария произошла днем в воскресенье.
По информации правоохранителей, 31-летний водителя автомобиля Lada Priora, который двигался со улицы Фурманова в сторону улицы Фрунзе, не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой "РУТА-22", за рулем которой находился 45-летний водитель.
"В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле пострадал водитель, пассажир 2002 года рождения погиб на месте. Пассажиры маршрутного транспортного средства не пострадали", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Крыма.
Сотрудники республиканской прокуратуры взяли на контроль ход проверки обстоятельств данного ДТП, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в республиканской ГАИ сообщали, что за неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли три человека, еще шесть получили травмы.
