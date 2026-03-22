Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 35 автомобилей.Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов в воскресенье в очереди на Крымский мост находилось 40 транспортных средств.Накануне вечером заторов перед пунктами досмотра на мостопереход не было. Пробка на выезде из Крыма появилась накануне в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ждали 149 автомобилей. Спустя несколько часов в очереди было 129 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиВ России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилейКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
16:05 22.03.2026 (обновлено: 16:15 22.03.2026)