Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260322/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-pochti-v-shest-raz-1154526384.html
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз
Очередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T16:05
2026-03-22T16:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 35 автомобилей.Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов в воскресенье в очереди на Крымский мост находилось 40 транспортных средств.Накануне вечером заторов перед пунктами досмотра на мостопереход не было. Пробка на выезде из Крыма появилась накануне в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ждали 149 автомобилей. Спустя несколько часов в очереди было 129 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз

В очереди на Крымский мост находятся 295 автомобилей

16:05 22.03.2026 (обновлено: 16:15 22.03.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 35 автомобилей.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов в воскресенье в очереди на Крымский мост находилось 40 транспортных средств.
Накануне вечером заторов перед пунктами досмотра на мостопереход не было. Пробка на выезде из Крыма появилась накануне в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ждали 149 автомобилей. Спустя несколько часов в очереди было 129 машин.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерченский проливКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
