https://crimea.ria.ru/20260322/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-pochti-v-shest-raz-1154526384.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в шесть раз - РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T16:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керченский пролив

керчь

тамань

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам Крымского моста за три часа выросла почти в шесть раз. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 35 автомобилей.Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов в воскресенье в очереди на Крымский мост находилось 40 транспортных средств.Накануне вечером заторов перед пунктами досмотра на мостопереход не было. Пробка на выезде из Крыма появилась накануне в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ждали 149 автомобилей. Спустя несколько часов в очереди было 129 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

