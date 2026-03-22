Контроль за интернет-торговлей усилят с 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. С 1 октября 2026 года в России вступит в силу закон о платформенной экономике, который ужесточит ответственность маркетплейсов за качество товара и несоблюдение прав потребителя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее информации, в 2025 году на рассмотрение в территориальные органы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю поступило 3277 обращений, из которых 14% – жалобы на интернет-торговлю. "Они были связаны с различными вопросами, но большинство таких обращений на интернет-продажи были связаны с некачественным товаром и с нарушением его сроков доставки", – отметила спикер.Виктория Воронова напомнила, что прежде чем совершить покупку, нужно сначала почитать информацию о товаре и о его продавце.Если не предоставлена соответствующая информация о товаре, добавила она, то от получения заказа и оплаты такого товара необходимо отказаться и поискать другие способы покупки, советует специалист.Однако, в последнее время, по ее словам, маркетплейсы все же пытаются информацию о продавцах собирать и размещать, так как это требование установлено в Законе о защите прав потребителей.В связи с принятием и вступлением в действие нового закона маркетплейс, по ее словам, будет нести такую же ответственность, как и продавец, если он позволил ему продавать немаркированный товар, без информации и документов, подтверждающих качество и безопасность."Кроме этого, маркетплейс будет нести ответственность, если на площадке появился товар, заблокированный к продаже решением определенного госоргана, либо этот товар вообще не может находиться в обороте. В частности, речь идет о БАДах, которые не прошли государственную регистрацию", – дополнила гостья студии.Также законом будет предусмотрена ответственность для маркетплейсов за задержку либо отмену доставки товара, отметила она."Есть в законе исключения – это форс-мажор, когда по каким-то обстоятельствам, вне силы того, что на них может повлиять как маркетплейс, так и служба доставки, что-то происходит. Но когда просто без объяснения причин сроки сначала переносятся, а потом они просто аннулируют эту сделку самостоятельно, такого не будет", – подытожила начальник отдела защиты прав потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

