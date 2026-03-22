Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе
Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе
Погода на следующей неделе в Крыму впишется в климатическую норму марта, дневные температуры воздуха не превысят 16 градусов, небо над полуостровом будет... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T18:20
2026-03-22T18:20
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Погода на следующей неделе в Крыму впишется в климатическую норму марта, дневные температуры воздуха не превысят 16 градусов, небо над полуостровом будет облачным. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник, по сего словам, сохраниться такой же скромный температурный режим: ночью +4…7 днем – до 12 градусов тепла. Ночные температуры в среду и в четверг аналогичные, днем – на градус теплее, вероятны небольшие дожди."Под финал недели усилится влияние антициклона, поэтому вероятность осадков сократится до минимума. Переменная облачность. В ночное время от +4…9, днем можно рассчитывать на + 11…16, что вписывается в рамки климатической нормы заключительных дней марта", - продолжает Тишковец.К следующим выходным погодная ситуация улучшится, ожидается больше солнца и тепла, обещает эксперт ФОБОС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреляХолодные плотные ветры в Крыму – когда на полуостров придет теплоТеплый март в Крыму - побит ли рекорд
крым
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крым, новости крыма, общество
Климатическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделе

Погода на следующей неделе в Крыму впишется в климатическую норму марта – ФОБОС

Южный берег Крыма. Набережная Ялты
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Погода на следующей неделе в Крыму впишется в климатическую норму марта, дневные температуры воздуха не превысят 16 градусов, небо над полуостровом будет облачным. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник будет облачно, с неустойчивыми просветами в ночное время. Столбики термометров будут колебаться от +2 до +7, днем +8…13 градусов, при этом сохранится плотный северо-восточный ветер – 4-9, в порывах до 12 м/с", – прогнозирует Тишковец.
Во вторник, по сего словам, сохраниться такой же скромный температурный режим: ночью +4…7 днем – до 12 градусов тепла. Ночные температуры в среду и в четверг аналогичные, днем – на градус теплее, вероятны небольшие дожди.
"Под финал недели усилится влияние антициклона, поэтому вероятность осадков сократится до минимума. Переменная облачность. В ночное время от +4…9, днем можно рассчитывать на + 11…16, что вписывается в рамки климатической нормы заключительных дней марта", - продолжает Тишковец.
К следующим выходным погодная ситуация улучшится, ожидается больше солнца и тепла, обещает эксперт ФОБОС.
Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаОбщество
 
