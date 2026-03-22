https://crimea.ria.ru/20260322/kakie-derevya-i-kusty-khorosho-prizhivayutsya-v-krymu-1153835445.html

Какие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму

Использование неадаптивного ассортимента растений и не привлечение специалистов к озеленению общественных территорий – проблема всех южных регионов России и... РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T20:12

новости крыма

крым

анна репецкая

городская среда

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135632512_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_86361076bf48eb5d035295eb9d1fa169.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Использование неадаптивного ассортимента растений и не привлечение специалистов к озеленению общественных территорий – проблема всех южных регионов России и Крыма, в частности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая."Все коллеги из разных городов южных регионов нашей страны говорят одно и то же - высаживают не наши растения, используют неадаптивный ассортимент. Эта всеобщая проблема заключается в том, что к работам по озеленению не привлекают квалифицированных дендрологов, ландшафтных архитекторов, да и неквалифицированных тоже зачастую не привлекают", - отметила она.Анна Репецкая напомнила, что существует большой перечень деревьев и кустарников, рекомендованных к озеленению в предгорной зоне Крыма, а основной ассортимент принят в качестве приложения к правилам создания и содержания зеленых насаждений города Симферополя.Директор ботсада КФУ пояснила, что для посадки рекомендованы, как правило, те растения, которые себя уже хорошо показали, и многие десятилетия существуют на улицах наших городов."Это и липы, и клены, и для крупных парковых объектов - кедры, платаны. Разумеется, они не дороже тех растений, которые порой закупаются", - обозначила Репецкая.По ее мнению, недопустимо воспринимать общественное пространство города, как собственный участок, где хозяин высаживает растения по своему усмотрению."На общественной территории, куда расходуются бюджетные средства, должны высаживаться те растения, которые будут долгие годы существовать", - подчеркнула специалист.Зачастую, по словам гостьи эфира, на клумбах городов высаживают растения, привезенные из более северных, влажных регионов¸ по этой причине они у нас высыхают."Тую западную мы категорически не рекомендуем использовать для озеленения. Тем не менее, мы видим, что все питомники ее переполнены. Вообще, любой работой должен заниматься специалист. Для того, чтобы понять, что нужно высадить, нужно разработать проект озеленения, а не просто так воткнуть в яму то, что пришло в голову", - констатировала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

