https://crimea.ria.ru/20260322/kak-turisty-iz-anapy-i-blizhnego-vostoka-povliyayut-na-turpotok-v-krym-1154430343.html

Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым

По прогнозам экспертов, курортный сезон этого года может привлечь еще больше туристов на полуостров, чем прошлогодний. Произойти это может в разных...

крым

новости крыма

людмила бабий

ближний восток

туризм

туризм в крыму

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. По прогнозам экспертов, курортный сезон этого года может привлечь еще больше туристов на полуостров, чем прошлогодний. Произойти это может в разных туристических сегментах за счет отдыхающих, выбравших Крым вместо закрытой в прошлом году Анапы и увеличения количества вип-туристов из стран Ближнего Востока. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий."Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только Объединенные Арабские Эмираты. Он затронул в большей степени популярное направление - Египет. То есть здесь, конечно, перераспределение потока возможно. Тем более, что есть пока тенденция, что отели премиум-сегмента, где цена номера уходит за 30 000 рублей в сутки и выше, сейчас как раз продаются на лето", - сказала она.Эксперт также отметила, что некое перераспределение потоков "сыграет на руку" крымскому туристическому бизнесу.Что касается Анапы, Людмила Бабий отметила, что бронирование там на сегодня идет очень слабо, несмотря на предполагаемое открытие пляжей в новом сезоне. Поедут ли туристы снова в Крым вместо Анапы, как это было в прошлом году, пока неизвестно.Но основной "крымский" турист, по ее словам, планирует отдых заранее."Для нас он более экономически выгоден. В ноябре, декабре, январе, феврале шло сумасшедшее бронирование на все лето, вплоть до сентября этого года. Наверное, были опасения, что будут подняты цены, но, возможно, и потому, что наши (отели – ред.) давали очень хорошие в тот момент акции и скидки. Сейчас Анапа, как и Краснодарский край, как и Большое Сочи, в темпах бронирования от Крыма отстает существенно", - отметила гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – ценыПовиляет ли ближневосточный конфликт на турпоток в КрымКрым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

