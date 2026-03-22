Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока

Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 22.03.2026

Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока

В ответ на атаки по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран ударит по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке. Такое заявление сделал председатель... РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T14:51

2026-03-22T14:51

2026-03-22T14:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В ответ на атаки по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран ударит по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке. Такое заявление сделал председатель парламента страны Мохаммад Багер-Галибаф, предупредив, что из-за этого цены на нефть вырастут и это будет продолжительно.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики. Первым будет уничтожен самый крупный объект, пообещал глава Белого Дома в своей соцсети Truth Social.Накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в ИранеКак конфликт на Ближнем Востоке влияет на РоссиюГазовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару

сша

иран

дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, политика, в мире, новости