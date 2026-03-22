Грузовой корабль отправился к МКС

Грузовой корабль отправился к МКС - РИА Новости Крым, 22.03.2026

Грузовой корабль отправился к МКС

Ракета "Союз-2.1а"" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T15:21

2026-03-22T15:21

2026-03-22T17:56

космос

авария ракеты-носителя "союз"

россия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1а"" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе.Ранее в Telegram-канале Роскосмоса также сообщалось, что на ракете изображена эмблема "Недели космоса".Первая в России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении подписан президентом России 29 декабря 2025 года.Организатор Недели космоса — Госкорпорация "Роскосмос".Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов.

космос

россия

космос, авария ракеты-носителя "союз", россия, новости