Грузовой корабль отправился к МКС - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Грузовой корабль отправился к МКС
Ракета "Союз-2.1а"" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе.
2026
Грузовой корабль отправился к МКС

Ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

15:21 22.03.2026 (обновлено: 17:56 22.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1а"" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе.
"Грузовой корабль "Прогресс МС-33" отправился к МКС", - говорится в Telegram-канале Госкорпорации.
Ранее в Telegram-канале Роскосмоса также сообщалось, что на ракете изображена эмблема "Недели космоса".
"Она (эмблема - ред.) размещена на головном обтекателе ракеты "Союз-2.1а". Отправка логотипа Недели космоса на орбиту — символичный старт "финишной прямой" до большого события.
Первая в России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении подписан президентом России 29 декабря 2025 года.
Организатор Недели космоса — Госкорпорация "Роскосмос".
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов.
