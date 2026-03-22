Грузовой корабль отправился к МКС
Ракета "Союз-2.1а"" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T17:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1а"" с грузовиком "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура. Об этом сообщили в Роскосмосе.Ранее в Telegram-канале Роскосмоса также сообщалось, что на ракете изображена эмблема "Недели космоса".Первая в России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении подписан президентом России 29 декабря 2025 года.Организатор Недели космоса — Госкорпорация "Роскосмос".Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, численность спутниковой группировки увеличена до 300 космических аппаратов.
15:21 22.03.2026 (обновлено: 17:56 22.03.2026)