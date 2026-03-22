Горькая память земли: севастопольские маки увековечены в песне

2026-03-22T08:46

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Песня на стихи фронтовика Григория Поженяна о красных севастопольских маках родилась дважды. Первый раз – протяжная и лирическая – в 1975 году у Вениамина Баснера. Ее исполнил Эдуард Хиль. Вторая, более удачная версия, прозвучала немногим позже и получила больше народной любви.Поэт Григорий Поженян был призван на срочную службу в армию на Черноморский флот. Войну встретил старшиной 1-й статьи на крейсере "Молотов". Прошел от Одессы до Белграда, был и в Севастополе. Начинал с диверсанта-разведчика, закончил военкором. Там же, на войне, стал писать стихи.Послевоенное песенное наследие Поженяна насчитывает более шестидесяти текстов, многие из которых входили в репертуар Лещенко, Кристалинской, Магомаева, Кобзона.В "Маках" он говорит об известных севастопольских локациях, ставших местами кровопролитных боев – Федюхиных высотах, Мамаевом кургане, Сапун-горе.В начале 1980-х годов стихи Поженяна попались на глаза уже ставшему известным композитору и исполнителю Юрию Антонову. И он, сын ветерана Великой Отечественной, создал свою версию "Маков" - более ритмичную, но не скатившись в эстрадную пошлость, без излишнего пафоса, наполненную болью по ушедшим.Второй военной песней Антонова станет красивая баллада "Снегири" на стихи фронтовика Михаила Дудина, которая прозвучит в документальной белорусской короткометражке о ветеранах "Незнакомая песня".В степном и предгорном Крыму и на самом деле в период между Днем Победы и датой начала Великой Отечественной войны, 22 июня, начинают расцветать целые поля мака-самосейки, которые колышутся алыми нежными морями, всегда напоминая живым капли пролитой за эту землю крови русских солдат. По странному стечению обстоятельств маковых полей особо много под Севастополем и Керчью – двумя крымскими городами-героями.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

