https://crimea.ria.ru/20260322/dva-zdaniya-obrushilis-v-stambule---lyudi-ostayutsya-pod-zavalami-1154524899.html
Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
Три человека уже извлечены из-под завалов после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле. Как сообщили РИА Новости в руководстве... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T14:21
2026-03-22T14:21
2026-03-22T14:21
турция
происшествия
новости
газ
взрыв газа
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/08/1119885145_960:669:1870:1181_1920x0_80_0_0_e80d8968621bd35b10e348391c2a7aaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Три человека уже извлечены из-под завалов после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле. Как сообщили РИА Новости в руководстве провинции города, причиной обрушения могла стать утечка природного газа.Как сообщал ранее в воскресенье телеканал AHaber, два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле, началась спасательная операция.Под завалами остаются еще не меньше двоих человек, уточнили в руководстве.Поисково-спасательные работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в ИнгушетииХлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человекБеспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/08/1119885145_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8ff7768f4e279afa0354599989073cb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, происшествия, новости, газ, взрыв газа, в мире
Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
Два здания обрушились из-за утечки газа в Стамбуле - спасли троих пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Три человека уже извлечены из-под завалов после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле. Как сообщили РИА Новости в руководстве провинции города, причиной обрушения могла стать утечка природного газа.
Как сообщал ранее в воскресенье телеканал AHaber, два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле, началась спасательная операция.
"Два жилых дома обрушились в квартале Айвансарай района Фатих, по предварительным данным, после утечки природного газа. Многочисленные сотрудники спасательных служб начали поисково-спасательную операцию, спасены и госпитализированы трое из оказавшихся под завалами", - сообщили с офисе губернатора.
Под завалами остаются еще не меньше двоих человек, уточнили в руководстве.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
