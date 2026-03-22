Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
2026-03-22T14:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Три человека уже извлечены из-под завалов после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле. Как сообщили РИА Новости в руководстве провинции города, причиной обрушения могла стать утечка природного газа.
Как сообщал ранее в воскресенье телеканал AHaber, два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле, началась спасательная операция.
"Два жилых дома обрушились в квартале Айвансарай района Фатих, по предварительным данным, после утечки природного газа. Многочисленные сотрудники спасательных служб начали поисково-спасательную операцию, спасены и госпитализированы трое из оказавшихся под завалами", - сообщили с офисе губернатора.
Под завалами остаются еще не меньше двоих человек, уточнили в руководстве.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
