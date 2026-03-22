Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами

Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами - РИА Новости Крым, 22.03.2026

Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами

Три человека уже извлечены из-под завалов после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле. Как сообщили РИА Новости в руководстве... РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T14:21

2026-03-22T14:21

2026-03-22T14:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Три человека уже извлечены из-под завалов после обрушения двух жилых домов в центральном районе Фатих в Стамбуле. Как сообщили РИА Новости в руководстве провинции города, причиной обрушения могла стать утечка природного газа.Как сообщал ранее в воскресенье телеканал AHaber, два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле, началась спасательная операция.Под завалами остаются еще не меньше двоих человек, уточнили в руководстве.Поисково-спасательные работы продолжаются.

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, новости, газ, взрыв газа, в мире