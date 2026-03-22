Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России

Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России - РИА Новости Крым, 22.03.2026

Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов... РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Современный подход ко всем вопросам образования является ключевым в его развитии в нашей стране. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян."Документ, о котором говорил Сергей Кравцов, это очень объемная история, которая проходила великое множество обсуждений на разных уровнях. В том числе у нас, в Общественной палате, мы обсуждали и предлагали свои дополнения к этому документу", – отметил он.Армен Гаспарян подчеркнул, что образование в России, в первую очередь, должно всегда быть современным.Эксперт обозначил необходимость развития линейки современных учебников."Она должна дальше развиваться. Вы не можете ее "заморозить" на десятилетия, оставить в покое, потому что, если мы берем учебник истории, то, когда его писали, уже было СВО… История-то продолжается, соответственно, он должен дополняться. У нас новые регионы. С точки зрения физической географии мы должны будем их обновлять. Это должно быть адекватно дню сегодняшнему", – пояснил спикер.Также важным фактором является и современность педагогического состава, считает Гаспарян.В развитии системы образования, по мнению специалиста, необходимо учитывать расширение школьной программы и увеличение объемов внеклассного поступления информации."Сейчас, если вы учебник откроете, там уже QR-коды, там уже список рекомендованной литературы, который вы можете использовать… Там, если это история, вы зашли на национальный портал "История. РФ", там это все выложено, читай. Объем знаний колоссальный, и педагог должен этому соответствовать", – подчеркнул Гаспарян.Среди первоочередных проблем, которые необходимо решать в системе образования, спикер назвал повышение престижности работы педагогов, а также приведение к достойному уровню зарплат учителей.Немаловажным, по мнению Гаспаряна, является и подготовка квалифицированных кадров в эпоху цифровизации и развития искусственного интеллекта."Здесь, в первую очередь, нужно думать про рабочие кадры, потому что сейчас век высоких технологий. Посмотрите, какое развитие всего связанного с искусственным интеллектом. Это развитие будет происходить и дальше, искусственный интеллект не отойдет в сторону. Соответственно, вот эти кадры должны понимать, как его использовать в работе… Наша методика образования и подготовки кадров должна уже здесь и сейчас это учитывать", – пояснил спикер.Обязательным, по мнению эксперта, является выход современных преподавателей в медиа пространство с целью популяризации образования. Педагоги должны этим заниматься и рассказывать о профессии, и надо обсуждать те сложности, которые есть, добавил он.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армен гаспарян, общество, образование в россии, школа, учебники, сергей кравцов, минобразования рф, мнения