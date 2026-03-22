Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России
Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России - РИА Новости Крым, 22.03.2026
Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России
https://vk.com/sputnik_in_crimeaСИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов... РИА Новости Крым, 22.03.2026
https://vk.com/sputnik_in_crimeaСИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Современный подход ко всем вопросам образования является ключевым в его развитии в нашей стране. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян."Документ, о котором говорил Сергей Кравцов, это очень объемная история, которая проходила великое множество обсуждений на разных уровнях. В том числе у нас, в Общественной палате, мы обсуждали и предлагали свои дополнения к этому документу", – отметил он.Армен Гаспарян подчеркнул, что образование в России, в первую очередь, должно всегда быть современным.Эксперт обозначил необходимость развития линейки современных учебников."Она должна дальше развиваться. Вы не можете ее "заморозить" на десятилетия, оставить в покое, потому что, если мы берем учебник истории, то, когда его писали, уже было СВО… История-то продолжается, соответственно, он должен дополняться. У нас новые регионы. С точки зрения физической географии мы должны будем их обновлять. Это должно быть адекватно дню сегодняшнему", – пояснил спикер.Также важным фактором является и современность педагогического состава, считает Гаспарян.В развитии системы образования, по мнению специалиста, необходимо учитывать расширение школьной программы и увеличение объемов внеклассного поступления информации."Сейчас, если вы учебник откроете, там уже QR-коды, там уже список рекомендованной литературы, который вы можете использовать… Там, если это история, вы зашли на национальный портал "История. РФ", там это все выложено, читай. Объем знаний колоссальный, и педагог должен этому соответствовать", – подчеркнул Гаспарян.Среди первоочередных проблем, которые необходимо решать в системе образования, спикер назвал повышение престижности работы педагогов, а также приведение к достойному уровню зарплат учителей.Немаловажным, по мнению Гаспаряна, является и подготовка квалифицированных кадров в эпоху цифровизации и развития искусственного интеллекта."Здесь, в первую очередь, нужно думать про рабочие кадры, потому что сейчас век высоких технологий. Посмотрите, какое развитие всего связанного с искусственным интеллектом. Это развитие будет происходить и дальше, искусственный интеллект не отойдет в сторону. Соответственно, вот эти кадры должны понимать, как его использовать в работе… Наша методика образования и подготовки кадров должна уже здесь и сейчас это учитывать", – пояснил спикер.Обязательным, по мнению эксперта, является выход современных преподавателей в медиа пространство с целью популяризации образования. Педагоги должны этим заниматься и рассказывать о профессии, и надо обсуждать те сложности, которые есть, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскомуЛюбовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового ХерсонесаОбязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму
Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России

Эксперт назвал современность главным аспектом образования в России

11:11 22.03.2026 (обновлено: 11:32 22.03.2026)
 
https://vk.com/sputnik_in_crimeaСИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Современный подход ко всем вопросам образования является ключевым в его развитии в нашей стране. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян.
"Документ, о котором говорил Сергей Кравцов, это очень объемная история, которая проходила великое множество обсуждений на разных уровнях. В том числе у нас, в Общественной палате, мы обсуждали и предлагали свои дополнения к этому документу", – отметил он.
Армен Гаспарян подчеркнул, что образование в России, в первую очередь, должно всегда быть современным.

"Вы не можете взять систему, условно, из 19 века, внедрить ее сейчас, и ждать позитивных результатов... У нас сейчас некоторые другие реалии. И их необходимо учитывать", – отметил он.

Эксперт обозначил необходимость развития линейки современных учебников.
"Она должна дальше развиваться. Вы не можете ее "заморозить" на десятилетия, оставить в покое, потому что, если мы берем учебник истории, то, когда его писали, уже было СВО… История-то продолжается, соответственно, он должен дополняться. У нас новые регионы. С точки зрения физической географии мы должны будем их обновлять. Это должно быть адекватно дню сегодняшнему", – пояснил спикер.
Также важным фактором является и современность педагогического состава, считает Гаспарян.

"Учитель должен чувствовать пульс жизни. Он не может быть заморожен до состояния Нестора Петровича Северова из фильма "Большая перемена", потому что с тех пор прошло больше полувека – для образовательной системы это колоссальный срок. Каждому хотелось бы, чтобы преподаватель у него был, как великий Тихонов в фильме "Доживем до понедельника". К этому стоит стремиться, но это штучные очень люди, такие педагоги. Надо преподавателей к этому готовить", – сказал он.

В развитии системы образования, по мнению специалиста, необходимо учитывать расширение школьной программы и увеличение объемов внеклассного поступления информации.
"Сейчас, если вы учебник откроете, там уже QR-коды, там уже список рекомендованной литературы, который вы можете использовать… Там, если это история, вы зашли на национальный портал "История. РФ", там это все выложено, читай. Объем знаний колоссальный, и педагог должен этому соответствовать", – подчеркнул Гаспарян.
Среди первоочередных проблем, которые необходимо решать в системе образования, спикер назвал повышение престижности работы педагогов, а также приведение к достойному уровню зарплат учителей.

"Средняя зарплата учителя должна быть выше, чем во многих других профессиях, потому что именно учитель формирует человека, и именно учитель является одним из фундаментов нации в политическом значении этого слова", – отметил он.

Немаловажным, по мнению Гаспаряна, является и подготовка квалифицированных кадров в эпоху цифровизации и развития искусственного интеллекта.
"Здесь, в первую очередь, нужно думать про рабочие кадры, потому что сейчас век высоких технологий. Посмотрите, какое развитие всего связанного с искусственным интеллектом. Это развитие будет происходить и дальше, искусственный интеллект не отойдет в сторону. Соответственно, вот эти кадры должны понимать, как его использовать в работе… Наша методика образования и подготовки кадров должна уже здесь и сейчас это учитывать", – пояснил спикер.
Обязательным, по мнению эксперта, является выход современных преподавателей в медиа пространство с целью популяризации образования. Педагоги должны этим заниматься и рассказывать о профессии, и надо обсуждать те сложности, которые есть, добавил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
Обязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму
15:08В Стамбуле из-под завалов рухнувших домов извлекли 8 человек
14:51Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока
14:42Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:25В Севастополе объявлена воздушная тревога
14:21Два здания обрушились в Стамбуле - люди остаются под завалами
14:18В Севастополе остановили морской транспорт
13:57Армия России идет вперед и уничтожает украинские силы - новости СВО
13:28Российские военные сбили 8 авиабомб и 244 беспилотника ВСУ
13:20Роман о Тигране Кеосаяне будет издан к годовщине его смерти
13:03На Крымском мосту растет очередь - данные на 13 часов
12:55ВСУ бьют по Белгородской области - четверо погибших и семеро раненых
12:32На Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей
12:09Российская армия освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области
11:49Резко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-Дону
11:11Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России
10:55В Балаклаве погиб на пожаре мужичина
10:06Что происходит на Крымском мосту - актуальные данные
09:57Сильнейшая магнитная буря закончилась: чего ждать дальше
09:13Что грозит за кормление голубей у дома - юрист
08:46Горькая память земли: севастопольские маки увековечены в песне
Лента новостейМолния