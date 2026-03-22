Чувствовать пульс жизни: главные ориентиры развития образования в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T11:32
https://crimea.ria.ru/20260311/rossiya-voshla-mirovuyu-desyatku-po-kachestvu-obrazovaniya--kravtsov-1154248091.html
Эксперт назвал современность главным аспектом образования в России
11:11 22.03.2026 (обновлено: 11:32 22.03.2026)
О завершении подготовки стратегии образования заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Современный подход ко всем вопросам образования является ключевым в его развитии в нашей стране. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян.
"Документ, о котором говорил Сергей Кравцов, это очень объемная история, которая проходила великое множество обсуждений на разных уровнях. В том числе у нас, в Общественной палате, мы обсуждали и предлагали свои дополнения к этому документу", – отметил он.
Армен Гаспарян подчеркнул, что образование в России, в первую очередь, должно всегда быть современным.
"Вы не можете взять систему, условно, из 19 века, внедрить ее сейчас, и ждать позитивных результатов... У нас сейчас некоторые другие реалии. И их необходимо учитывать", – отметил он.
Эксперт обозначил необходимость развития линейки современных учебников.
"Она должна дальше развиваться. Вы не можете ее "заморозить" на десятилетия, оставить в покое, потому что, если мы берем учебник истории, то, когда его писали, уже было СВО… История-то продолжается, соответственно, он должен дополняться. У нас новые регионы. С точки зрения физической географии мы должны будем их обновлять. Это должно быть адекватно дню сегодняшнему", – пояснил спикер.
Также важным фактором является и современность педагогического состава, считает Гаспарян.
"Учитель должен чувствовать пульс жизни. Он не может быть заморожен до состояния Нестора Петровича Северова из фильма "Большая перемена", потому что с тех пор прошло больше полувека – для образовательной системы это колоссальный срок. Каждому хотелось бы, чтобы преподаватель у него был, как великий Тихонов в фильме "Доживем до понедельника". К этому стоит стремиться, но это штучные очень люди, такие педагоги. Надо преподавателей к этому готовить", – сказал он.
В развитии системы образования, по мнению специалиста, необходимо учитывать расширение школьной программы и увеличение объемов внеклассного поступления информации.
"Сейчас, если вы учебник откроете, там уже QR-коды, там уже список рекомендованной литературы, который вы можете использовать… Там, если это история, вы зашли на национальный портал "История. РФ", там это все выложено, читай. Объем знаний колоссальный, и педагог должен этому соответствовать", – подчеркнул Гаспарян.
Среди первоочередных проблем, которые необходимо решать в системе образования, спикер назвал повышение престижности работы педагогов, а также приведение к достойному уровню зарплат учителей.
"Средняя зарплата учителя должна быть выше, чем во многих других профессиях, потому что именно учитель формирует человека, и именно учитель является одним из фундаментов нации в политическом значении этого слова", – отметил он.
Немаловажным, по мнению Гаспаряна, является и подготовка квалифицированных кадров в эпоху цифровизации и развития искусственного интеллекта.
"Здесь, в первую очередь, нужно думать про рабочие кадры, потому что сейчас век высоких технологий. Посмотрите, какое развитие всего связанного с искусственным интеллектом. Это развитие будет происходить и дальше, искусственный интеллект не отойдет в сторону. Соответственно, вот эти кадры должны понимать, как его использовать в работе… Наша методика образования и подготовки кадров должна уже здесь и сейчас это учитывать", – пояснил спикер.
Обязательным, по мнению эксперта, является выход современных преподавателей в медиа пространство с целью популяризации образования. Педагоги должны этим заниматься и рассказывать о профессии, и надо обсуждать те сложности, которые есть, добавил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: