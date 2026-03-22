Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым . В воскресенье в Крыму ожидается прохладная погода и ветер, возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…8; днем +10…14, в горах +6…9", - рассказали синоптики.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем потеплеет до +14.