https://crimea.ria.ru/20260322/armiya-rossii-idet-vpered-i-unichtozhaet-ukrainskie-sily---novosti-svo-1154524537.html

Армия России идет вперед и уничтожает украинские силы - новости СВО - РИА Новости Крым, 22.03.2026

2026-03-22T13:57

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

новости

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152669590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6910c105550533745c8a01fa79a6a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российские военные, продвигаюсь вперед, за прошедшие сутки ликвидировали в зоне проведения спецоперации свыше 1620 боевиков ВСУ и уничтожили десятки единиц техники и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" взяли под свой контроль село Потаповка в Сумской области. Кроме того, враг поражен возле населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечью. В Харьковской области враг разбит под Верхней Писаревкой, Веселым, Избицким, Приколотным и Шевченково.На этом участке фронта потери ВСУ достигли 200 боевиков, также уничтожено: три броневика, девять автомобилей, артиллерийское орудие и пять складов - с боеприпасами, топливом и материальными средствами.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и ослабили силы противника в окрестностях Новоосиново, Староверовки и Тамаргановки на Харьковщине, а также Коровьего Яра, Красного Лимана, Святогорска и Соснового в ДНР.В боях за сутки уничтожено до 190 украинских боевиков и наемников, БМП, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Сожжены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск обосновались на более выгодных рубежах и позициях, истощив силы украинского режима под Дружковкой, Константиновкой, Краматорском, Николаевкой, Пискуновкой и Рай-Александровкой ДНР.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, поразив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое, Торское ДНР, а также на подходах к Ивановке и Новоподгородному на Днепропетровщине.Украинские боевики потеряли свыше 360 единиц личного состава, а также три бронетранспортера, восемь бронемашин, 16 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку, сообщили в российском оборонном ведомстве.Подразделения группировки "Восток" продавили украинскую оборону, поразив формирования Зеленского возле Герасимовки Днепропетровской области, Комсомольского, Копаней, Лесного, Мирного, Новоселовки, Ровного и Терсянки Запорожской области.Подразделения группировки "Днепр" также улучшили тактическое положение, истощив силы противника возле Григоровки, Орехова и Преображенки Запорожской области и Казацкого в Херсонской области.ВСУ на этой линии фронта потеряли за сутки до 45 боевиков, три пикапа, станцию РЭБ и два склада материальных средств.Также в воскресенье в Минобороны России сообщали, что силы и средства ПВО уничтожили восемь управляемых авиабомб и 244 беспилотника ВСУ самолетного типа.Ранее стало известно об уничтожении1310 солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации за 24 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 ударов возмездия по Украине - что поражено за неделюПВО сбила 25 украинских беспилотников над Черным морем и регионами РоссииБолее 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

