Армия России идет вперед и уничтожает украинские силы - новости СВО
Российские военные, продвигаюсь вперед, за прошедшие сутки ликвидировали в зоне проведения спецоперации свыше 1620 боевиков ВСУ и уничтожили десятки единиц... РИА Новости Крым, 22.03.2026
2026-03-22T13:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Российские военные, продвигаюсь вперед, за прошедшие сутки ликвидировали в зоне проведения спецоперации свыше 1620 боевиков ВСУ и уничтожили десятки единиц техники и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" взяли под свой контроль село Потаповка в Сумской области. Кроме того, враг поражен возле населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечью. В Харьковской области враг разбит под Верхней Писаревкой, Веселым, Избицким, Приколотным и Шевченково.На этом участке фронта потери ВСУ достигли 200 боевиков, также уничтожено: три броневика, девять автомобилей, артиллерийское орудие и пять складов - с боеприпасами, топливом и материальными средствами.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и ослабили силы противника в окрестностях Новоосиново, Староверовки и Тамаргановки на Харьковщине, а также Коровьего Яра, Красного Лимана, Святогорска и Соснового в ДНР.В боях за сутки уничтожено до 190 украинских боевиков и наемников, БМП, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Сожжены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск обосновались на более выгодных рубежах и позициях, истощив силы украинского режима под Дружковкой, Константиновкой, Краматорском, Николаевкой, Пискуновкой и Рай-Александровкой ДНР.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, поразив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое, Торское ДНР, а также на подходах к Ивановке и Новоподгородному на Днепропетровщине.Украинские боевики потеряли свыше 360 единиц личного состава, а также три бронетранспортера, восемь бронемашин, 16 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку, сообщили в российском оборонном ведомстве.Подразделения группировки "Восток" продавили украинскую оборону, поразив формирования Зеленского возле Герасимовки Днепропетровской области, Комсомольского, Копаней, Лесного, Мирного, Новоселовки, Ровного и Терсянки Запорожской области.Подразделения группировки "Днепр" также улучшили тактическое положение, истощив силы противника возле Григоровки, Орехова и Преображенки Запорожской области и Казацкого в Херсонской области.ВСУ на этой линии фронта потеряли за сутки до 45 боевиков, три пикапа, станцию РЭБ и два склада материальных средств.Также в воскресенье в Минобороны России сообщали, что силы и средства ПВО уничтожили восемь управляемых авиабомб и 244 беспилотника ВСУ самолетного типа.Ранее стало известно об уничтожении1310 солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации за 24 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 ударов возмездия по Украине - что поражено за неделюПВО сбила 25 украинских беспилотников над Черным морем и регионами РоссииБолее 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России
Новости СВО: российские военные ликвидировали свыше 1600 боевиков ВСУ за сутки
