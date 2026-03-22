Какой сегодня праздник: 22 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Какой сегодня праздник: 22 марта
Какой сегодня праздник: 22 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Какой сегодня праздник: 22 марта
22 марта планета охраняет водоемы и отмечает День Балтийского моря, а также поздравляет таксистов и подбирает одинаковые носки. А еще в этот день родился... РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. 22 марта планета охраняет водоемы и отмечает День Балтийского моря, а также поздравляет таксистов и подбирает одинаковые носки. А еще в этот день родился знаменитый французский мим Марсель Марсо.Что празднуют в миреВ феврале 1993 года Генассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. Праздник посвящен охране водоемов и решению проблем, связанных с засухой, наводнением, доступом к безопасной питьевой воде и обеспечением базовых санитарных услуг в некоторых странах.Кроме того, дата посвящена Балтийскому морю. Этот экологический праздник учрежден в 1974 году с целью сохранения его окружающей и морской среды.Таксисты отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками – "таксометрами" (от французского "такс" - "плата" и греческого "метрон" – "измерение").Носки считаются неотъемлемой частью имиджа. Каждый день люди надевают пару: левый и правый. День одинаковых носков - единственный день в году, когда этим скучным жизненным правилом можно официально пренебречь и надеть два левых или два правых носка.Знаменательные событияВ 1874 году в Нью-Йорке на площадке клуба Стейтен-Айленд был проведен первый в мире матч по большому теннису.В 1895 году в Париже состоялся первый в истории публичный показ кинофильма. Это была лента братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".В 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в Советском Союзе Центральная студия телевидения.В 1995 году космонавт Валерий Поляков вернулся на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе – 437 суток и 18 часов.Кто родилсяВ 1880 году родился русский живописец Александр Куприн, прославившийся изображением крымских и индустриальных пейзажей. К его творчеству принадлежат картины: "Бахчисарай. Сумерки", "Гурзуф. Старый фонтан". Он также перенес на холст заводы в Днепропетровске и Москве и нефтяные промыслы в Баку.22 марта 1923 года на свет появился знаменитый французский мим, талантливый артист жанра пантомимы Марсель Марсо. Марсо стал известным благодаря образу Бипа – грустного белолицего клоуна в полосатом свитере и потрепанной шляпе, чьи выступления были одновременно комедийными и трагичными.Также 22 марта родились художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, певец Валерий Сюткин, американские актеры Мэттью Модайн и Риз Уизерспун, и другие.
Какой сегодня праздник: 22 марта

Что празднуют в России и в мире 22 марта

Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. 22 марта планета охраняет водоемы и отмечает День Балтийского моря, а также поздравляет таксистов и подбирает одинаковые носки. А еще в этот день родился знаменитый французский мим Марсель Марсо.

Что празднуют в мире

В феврале 1993 года Генассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. Праздник посвящен охране водоемов и решению проблем, связанных с засухой, наводнением, доступом к безопасной питьевой воде и обеспечением базовых санитарных услуг в некоторых странах.
Кроме того, дата посвящена Балтийскому морю. Этот экологический праздник учрежден в 1974 году с целью сохранения его окружающей и морской среды.
Таксисты отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками – "таксометрами" (от французского "такс" - "плата" и греческого "метрон" – "измерение").
Носки считаются неотъемлемой частью имиджа. Каждый день люди надевают пару: левый и правый. День одинаковых носков - единственный день в году, когда этим скучным жизненным правилом можно официально пренебречь и надеть два левых или два правых носка.

Знаменательные события

В 1874 году в Нью-Йорке на площадке клуба Стейтен-Айленд был проведен первый в мире матч по большому теннису.
В 1895 году в Париже состоялся первый в истории публичный показ кинофильма. Это была лента братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".
В 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в Советском Союзе Центральная студия телевидения.
В 1995 году космонавт Валерий Поляков вернулся на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе – 437 суток и 18 часов.

Кто родился

В 1880 году родился русский живописец Александр Куприн, прославившийся изображением крымских и индустриальных пейзажей. К его творчеству принадлежат картины: "Бахчисарай. Сумерки", "Гурзуф. Старый фонтан". Он также перенес на холст заводы в Днепропетровске и Москве и нефтяные промыслы в Баку.
22 марта 1923 года на свет появился знаменитый французский мим, талантливый артист жанра пантомимы Марсель Марсо. Марсо стал известным благодаря образу Бипа – грустного белолицего клоуна в полосатом свитере и потрепанной шляпе, чьи выступления были одновременно комедийными и трагичными.
Также 22 марта родились художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, певец Валерий Сюткин, американские актеры Мэттью Модайн и Риз Уизерспун, и другие.
 
