https://crimea.ria.ru/20260322/Kakoy-segodnya-prazdnik-22-marta_-1118075709.html

Какой сегодня праздник: 22 марта

22 марта планета охраняет водоемы и отмечает День Балтийского моря, а также поздравляет таксистов и подбирает одинаковые носки. А еще в этот день родился... РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-22T00:00

2026-03-21T21:54

общество

новости

праздники и памятные даты

россия

в мире

история

память

культура

кино

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/64/1115296445_0:52:3048:1767_1920x0_80_0_0_e6a699cafaaca84f452a56d2ea42b188.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. 22 марта планета охраняет водоемы и отмечает День Балтийского моря, а также поздравляет таксистов и подбирает одинаковые носки. А еще в этот день родился знаменитый французский мим Марсель Марсо.Что празднуют в миреВ феврале 1993 года Генассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. Праздник посвящен охране водоемов и решению проблем, связанных с засухой, наводнением, доступом к безопасной питьевой воде и обеспечением базовых санитарных услуг в некоторых странах.Кроме того, дата посвящена Балтийскому морю. Этот экологический праздник учрежден в 1974 году с целью сохранения его окружающей и морской среды.Таксисты отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками – "таксометрами" (от французского "такс" - "плата" и греческого "метрон" – "измерение").Носки считаются неотъемлемой частью имиджа. Каждый день люди надевают пару: левый и правый. День одинаковых носков - единственный день в году, когда этим скучным жизненным правилом можно официально пренебречь и надеть два левых или два правых носка.Знаменательные событияВ 1874 году в Нью-Йорке на площадке клуба Стейтен-Айленд был проведен первый в мире матч по большому теннису.В 1895 году в Париже состоялся первый в истории публичный показ кинофильма. Это была лента братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".В 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в Советском Союзе Центральная студия телевидения.В 1995 году космонавт Валерий Поляков вернулся на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе – 437 суток и 18 часов.Кто родилсяВ 1880 году родился русский живописец Александр Куприн, прославившийся изображением крымских и индустриальных пейзажей. К его творчеству принадлежат картины: "Бахчисарай. Сумерки", "Гурзуф. Старый фонтан". Он также перенес на холст заводы в Днепропетровске и Москве и нефтяные промыслы в Баку.22 марта 1923 года на свет появился знаменитый французский мим, талантливый артист жанра пантомимы Марсель Марсо. Марсо стал известным благодаря образу Бипа – грустного белолицего клоуна в полосатом свитере и потрепанной шляпе, чьи выступления были одновременно комедийными и трагичными.Также 22 марта родились художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, певец Валерий Сюткин, американские актеры Мэттью Модайн и Риз Уизерспун, и другие.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

