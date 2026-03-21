Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
2026-03-21T15:19
Жительница Севастополя перекрасила сервала и пыталась вывезти в Мексику для перепродажи
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задержана жительница Севастополя, которая контрабандой пыталась вывезти в Мексику дикого сервала. Женщина покрасила шерсть животного и подделала документы. Об этом сообщает южная транспортная прокуратура.
"Подсудимая из корыстных побуждений приобрела на территории РФ для дальнейшей перепродажи в Мексику сервала… Подсудимая изменила окрас его шерсти и оформила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о его породе", - сказано в сообщении.
Женщину с дикой кошкой задержали в аэропорту Сочи. Адлерский районный суд признал ее виновной в покушении на незаконное перемещение через государственную границу с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
"С учетом позиции государственного обвинителя Сочинской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервал относится к видом животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость животного составляет более 1,3 миллиона рублей.
