https://crimea.ria.ru/20260321/zhitelnitsa-sevastopolya-pytalas-kontrabandoy-vyvezti-servala-v-meksiku-1154512558.html

Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику - РИА Новости Крым, 21.03.2026

В аэропорту Сочи задержана жительница Севастополя, которая контрабандой пыталась вывезти в Мексику дикого сервала. Женщина покрасила шерсть животного и... РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T15:19

севастополь

сочи

животные

контрабанда

происшествия

кубань

мексика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154513144_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e8281b0edd28ec1eeb6c19bac95a9d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задержана жительница Севастополя, которая контрабандой пыталась вывезти в Мексику дикого сервала. Женщина покрасила шерсть животного и подделала документы. Об этом сообщает южная транспортная прокуратура.Женщину с дикой кошкой задержали в аэропорту Сочи. Адлерский районный суд признал ее виновной в покушении на незаконное перемещение через государственную границу с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.Отмечается, что сервал относится к видом животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость животного составляет более 1,3 миллиона рублей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

