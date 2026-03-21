Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
В аэропорту Сочи задержана жительница Севастополя, которая контрабандой пыталась вывезти в Мексику дикого сервала. Женщина покрасила шерсть животного и... РИА Новости Крым, 21.03.2026
Жительница Севастополя перекрасила сервала и пыталась вывезти в Мексику для перепродажи

15:19 21.03.2026 (обновлено: 15:29 21.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задержана жительница Севастополя, которая контрабандой пыталась вывезти в Мексику дикого сервала. Женщина покрасила шерсть животного и подделала документы. Об этом сообщает южная транспортная прокуратура.
"Подсудимая из корыстных побуждений приобрела на территории РФ для дальнейшей перепродажи в Мексику сервала… Подсудимая изменила окрас его шерсти и оформила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о его породе", - сказано в сообщении.
Женщину с дикой кошкой задержали в аэропорту Сочи. Адлерский районный суд признал ее виновной в покушении на незаконное перемещение через государственную границу с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
"С учетом позиции государственного обвинителя Сочинской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервал относится к видом животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость животного составляет более 1,3 миллиона рублей.
16:15Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
16:07Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
15:52В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
15:34ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
15:19Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
15:03"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
14:51Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
14:39В российских школах появятся учебники по языкам республик
14:22Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
14:13Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
14:00Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок
13:46Новости СВО: Киев потерял еще 1310 боевиков за сутки
13:37В Севастополе ветер остановил паром
13:29Бензовоз горит на трассе в Таганрог
13:13В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от мошенников
12:59Удары по Украине сегодня: что разбито
12:47Рейд в Севастополе открыли
12:37США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
12:29Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
12:16Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Лента новостейМолния