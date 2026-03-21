Землю атакуют новые удары солнечной плазмы
К Земле пришло еще одно облако плазмы, которое может спровоцировать новую сильную магнитную бурю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. К Земле пришло еще одно облако плазмы, которое может спровоцировать новую сильную магнитную бурю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Утром в субботу после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца началась сильная магнитная буря. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки держалось в зеленой зоне.Ученые отметили, что через 2-3 часа может начаться второй, еще более сильный, всплеск полярных сияний.В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.
солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, земля, космос, магнитные бури, геомагнитный шторм, метеозависимость, новости
20:11 21.03.2026 (обновлено: 21:08 21.03.2026)