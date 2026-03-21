Рейтинг@Mail.ru
Землю атакуют новые удары солнечной плазмы - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/zemlyu-atakuyut-novye-udary-solnechnye-plazmy-1154517513.html
Землю атакуют новые удары солнечной плазмы
2026-03-21T20:11
2026-03-21T21:08
солнце
вспышки на солнце
институт солнечно-земной физики
земля
космос
магнитные бури
геомагнитный шторм
метеозависимость
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_09ce2e67ab61f59b199f0a78cc2432f4.jpg
https://crimea.ria.ru/20260321/magnitnaya-burya-segodnya-smogut-li-krymchane-uvidet-polyarnoe-siyanie-1154509836.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_962cbf9b716aaf1471f3dcd1f0bc17d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. К Земле пришло еще одно облако плазмы, которое может спровоцировать новую сильную магнитную бурю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Утром в субботу после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца началась сильная магнитная буря. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки держалось в зеленой зоне.
"Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов. Порог экстремально высоких значений начинается от 25 нТл. На графике магнитных бурь сейчас затишье, но это обманчивое впечатление", - говорится в сообщении.
Ученые отметили, что через 2-3 часа может начаться второй, еще более сильный, всплеск полярных сияний.
В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
Полярные сияния в Крыму
14:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
 
СолнцеВспышки на СолнцеИнститут солнечно-земной физикиЗемлякосмосМагнитные буриГеомагнитный штормМетеозависимостьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Сильнейшие магнитные бури и жуткое ДТП с бензовозом: главное за день
21:38Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
21:19Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
21:04Более 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России
20:57Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания
20:36В Крыму спасли туристку с травмой ноги на горной тропе к монастырю
20:24На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ
20:11Землю атакуют новые удары солнечной плазмы
19:54США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности
19:39В Севастополе снова остановили морской транспорт
19:31До четырех выросло число погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом
19:24Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Лента новостейМолния