ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо

Четыре мирных жителя пострадали в Херсонской области при атаке ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

2026-03-21T15:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в Херсонской области при атаке ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также от ударов украинских боевиков повреждены частные жилые дома в Таврийске, Раденске, Костогрызове, Михайловке и Гладковке, административные здания в Чулаковке и Подо-Калиновке.В Железном порту обстрелы повредили вышку связи, а в Таврийсе – два легковых автомобиля.Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Нечаево, Песчановку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.По словам Сальдо, БПЛА также атаковали Алешки, Великуюя Кардашинку, Виноградово, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинку, Корсунку, Крынки, Масловку, Нечаево, Новую Збурьевку, Новокиевку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Солонцы, Старую Збурьевку и Тарасовку.18 марта губернатор писал, что в Херсонской области погиб один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей.16 марта Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела ВСУ Херсонской области на выходных погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиМирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской областиМассированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома

