Рейтинг@Mail.ru
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/vsu-raskidali-miny-i-bili-dronami-po-avto-na-khersonschine-raneny-chetvero-1154512844.html
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154512733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5a5464c23c9b29c3871260fbfdc0bf3.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154512733_0:0:964:722_1920x0_80_0_0_c8125d3ce0f16146729f6559ca2140ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Херсонской области четыре мирных жителя ранены при атаках ВСУ – Сальдо

15:34 21.03.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в Херсонской области при атаке ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Подо-Калиновке сброс боеприпаса с беспилотника привел к ранению двух женщин. На трассе Горностаевка — Константиновка в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. В Чулаковке при наезде на мину пострадал мужчина", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также от ударов украинских боевиков повреждены частные жилые дома в Таврийске, Раденске, Костогрызове, Михайловке и Гладковке, административные здания в Чулаковке и Подо-Калиновке.
В Железном порту обстрелы повредили вышку связи, а в Таврийсе – два легковых автомобиля.
Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Нечаево, Песчановку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.
По словам Сальдо, БПЛА также атаковали Алешки, Великуюя Кардашинку, Виноградово, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинку, Корсунку, Крынки, Масловку, Нечаево, Новую Збурьевку, Новокиевку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Солонцы, Старую Збурьевку и Тарасовку.
18 марта губернатор писал, что в Херсонской области погиб один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей.16 марта Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела ВСУ Херсонской области на выходных погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
