ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо - РИА Новости Крым, 21.03.2026
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
Четыре мирных жителя пострадали в Херсонской области при атаке ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T15:34
2026-03-21T15:34
2026-03-21T15:34
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
херсонская область
новые регионы россии
херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
В Херсонской области четыре мирных жителя ранены при атаках ВСУ – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в Херсонской области при атаке ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Подо-Калиновке сброс боеприпаса с беспилотника привел к ранению двух женщин. На трассе Горностаевка — Константиновка в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. В Чулаковке при наезде на мину пострадал мужчина", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также от ударов украинских боевиков повреждены частные жилые дома в Таврийске, Раденске, Костогрызове, Михайловке и Гладковке, административные здания в Чулаковке и Подо-Калиновке.
В Железном порту обстрелы повредили вышку связи, а в Таврийсе – два легковых автомобиля.
Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Нечаево, Песчановку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.
По словам Сальдо, БПЛА также атаковали Алешки, Великуюя Кардашинку, Виноградово, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинку, Корсунку, Крынки, Масловку, Нечаево, Новую Збурьевку, Новокиевку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Солонцы, Старую Збурьевку и Тарасовку.
18 марта губернатор писал, что в Херсонской области погиб
один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей.16 марта Владимир Сальдо сообщил
, что в результате обстрела ВСУ Херсонской области на выходных погиб один мирный житель, еще шесть человек ранены.
Читайте также на РИА Новости Крым: