"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект

2026-03-21T15:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий на Церемонии награждения первой Премии по развитию гастротуризма "ПРОРЕСТ - 2026", которая прошла в Ялте.По его словам, проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия. 2026 год в Крыму объявлен Годом крымского гостеприимства. В регионе уже запущен цикл обучающих мероприятий для субъектов туриндустрии, промоакции с Никитским ботаническим садом и сайт, где собраны все проекты вместе с акциями отелей и полной афишей мероприятий.Ранее Сергей Ганзий сообщал, что наряду с санаторно-курортным направлением, познавательным и экологическим туризмом особое внимание в Крыму уделяется гастрономической сфере. И в этом году власти республики планируют удивить туристов гастросюрпризами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризыИлья Захаров назвал самый яркий продукт Крымского полуостроваИзвестный шеф-повар Илья Захаров провел мастер-класс в Крыму

