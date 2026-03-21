Рейтинг@Mail.ru
"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/vkusnye-istorii-v-krymu-zapuskayut-novyy-gastronomicheskiy-proekt-1154512261.html
"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648419_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5bc7049a7468f27f2eea7ea17d1c8628.jpg
https://radiosputnik-crimea.ru/20260316/krym-spaset-rossiyu-ot-defitsita-ekzoticheskikh-fruktov-1154367936.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648419_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b8ea295f4897bf133eabdf32e1c40ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:03 21.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий на Церемонии награждения первой Премии по развитию гастротуризма "ПРОРЕСТ - 2026", которая прошла в Ялте.

"Вкусные истории Крыма" предлагают уникальный опыт гастрономического путешествия по сезонам: от ягодных и фруктовых сочетаний летом до праздничных деликатесов зимой. Проект позволит гостям и жителям полуострова открыть для себя лучшие и доступные сочетания блюд из локальных продуктов и напитков", — подчеркнул министр.

По его словам, проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия.
2026 год в Крыму объявлен Годом крымского гостеприимства. В регионе уже запущен цикл обучающих мероприятий для субъектов туриндустрии, промоакции с Никитским ботаническим садом и сайт, где собраны все проекты вместе с акциями отелей и полной афишей мероприятий.
Ранее Сергей Ганзий сообщал, что наряду с санаторно-курортным направлением, познавательным и экологическим туризмом особое внимание в Крыму уделяется гастрономической сфере. И в этом году власти республики планируют удивить туристов гастросюрпризами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
