"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорепродукты
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий на Церемонии награждения первой Премии по развитию гастротуризма "ПРОРЕСТ - 2026", которая прошла в Ялте.
"Вкусные истории Крыма" предлагают уникальный опыт гастрономического путешествия по сезонам: от ягодных и фруктовых сочетаний летом до праздничных деликатесов зимой. Проект позволит гостям и жителям полуострова открыть для себя лучшие и доступные сочетания блюд из локальных продуктов и напитков", — подчеркнул министр.
По его словам, проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия.
2026 год в Крыму объявлен Годом крымского гостеприимства. В регионе уже запущен цикл обучающих мероприятий для субъектов туриндустрии, промоакции с Никитским ботаническим садом и сайт, где собраны все проекты вместе с акциями отелей и полной афишей мероприятий.
Ранее Сергей Ганзий сообщал, что наряду с санаторно-курортным направлением, познавательным и экологическим туризмом особое внимание в Крыму уделяется гастрономической сфере. И в этом году власти республики планируют удивить туристов гастросюрпризами.
