В российских школах появятся учебники по языкам республик

В российских школах появятся учебники по языкам республик - РИА Новости Крым, 21.03.2026

В российских школах появятся учебники по языкам республик

С 2027 года в российских школах появятся единые линейки новых учебников по родным и государственным языкам республик России. Об этом сообщили в пресс-службе...

2026-03-21T14:39

2026-03-21T14:39

2026-03-21T14:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. С 2027 года в российских школах появятся единые линейки новых учебников по родным и государственным языкам республик России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.Созданием учебников занимается Федеральный институт родных языков в рамках государственного задания в 2025 году. Специалисты уже подготовили авторские текстовые оригиналы по четырем государственным языкам республик Российской Федерации: коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому).Новые учебники по литературе будут включать разделы, посвященные произведениям о Великой Отечественной войне и литературе многонациональных народов России. В разделе "Зарубежная литература в русских переводах" учащиеся получат возможность не только познакомиться с произведения зарубежных авторов. Там впервые будет представлена информация о переводчиках оригинальных текстов, добавили в ведомстве.Ранее глава Крыма сообщал, что филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку. По словам Аксенова, опыт Крыма по созданию на базе КФУ имени Вернадского факультета русского языка и литературы стал основной для перечня рекомендаций, по которым федеральные вузы буду также формировать структурные подразделения русского языка и литературы.

россия

россия, школа, образование в россии, учебники, минпросвещения рф, новости, общество