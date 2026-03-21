В российских школах появятся учебники по языкам республик
С 2027 года в российских школах появятся единые линейки новых учебников по родным и государственным языкам республик России. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.03.2026
В России с 2027 года в школах будут учиться по новым учебникам русского языка и литературы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. С 2027 года в российских школах появятся единые линейки новых учебников по родным и государственным языкам республик России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
"Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути – с 1-го по 11-й класс. Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Созданием учебников занимается Федеральный институт родных языков в рамках государственного задания в 2025 году. Специалисты уже подготовили авторские текстовые оригиналы по четырем государственным языкам республик Российской Федерации: коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому).
Новые учебники по литературе будут включать разделы, посвященные произведениям о Великой Отечественной войне и литературе многонациональных народов России. В разделе "Зарубежная литература в русских переводах" учащиеся получат возможность не только познакомиться с произведения зарубежных авторов. Там впервые будет представлена информация о переводчиках оригинальных текстов, добавили в ведомстве.
Ранее глава Крыма сообщал
, что филологи из Крыма работают над созданием единого государственного учебника по русскому языку. По словам Аксенова, опыт Крыма по созданию на базе КФУ имени Вернадского факультета русского языка и литературы стал основной для перечня рекомендаций, по которым федеральные вузы буду также формировать структурные подразделения русского языка и литературы.
