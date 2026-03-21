В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
Впервые за 25 лет в России обновляют государственный стандарт на бритвы. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.03.2026
В России с 1 мая вступает в силу новый ГОСТ на бритвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Впервые за 25 лет в России обновляют государственный стандарт на бритвы. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
"Изделия должны обладать эргономичной формой, обеспечивать надежный хват и точное следование направлению движения руки. Конструкция должна обеспечивать надежную фиксацию кассеты и взаимозаменяемость одноименных элементов одного производителя. Помимо этого, угол установки лезвия должен составлять от 15 до 35 градусов", - приводит описание нового ГОСТа РИА Новости.
Кроме того, фиксирующие устройства должны работать безотказно, а торцы заточенных кромок не должны выступать за габариты кассеты.
Отмечается, что требования распространяются на системы, предназначенные для влажного бритья, а также их комплектующие: рукоятки, сменные блоки, сами лезвия и вспомогательные аксессуары, облегчающие использование.
Как сообщалось ранее, в России с 30 апреля вступит
в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.
