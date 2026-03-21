В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
2026-03-21T18:54
https://crimea.ria.ru/20260312/takoe-vpervye-v-rossii-prinyali-gost-na-parikmakherskie-uslugi-dlya-detey-1154268278.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Впервые за 25 лет в России обновляют государственный стандарт на бритвы. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
"Изделия должны обладать эргономичной формой, обеспечивать надежный хват и точное следование направлению движения руки. Конструкция должна обеспечивать надежную фиксацию кассеты и взаимозаменяемость одноименных элементов одного производителя. Помимо этого, угол установки лезвия должен составлять от 15 до 35 градусов", - приводит описание нового ГОСТа РИА Новости.
Кроме того, фиксирующие устройства должны работать безотказно, а торцы заточенных кромок не должны выступать за габариты кассеты.
Отмечается, что требования распространяются на системы, предназначенные для влажного бритья, а также их комплектующие: рукоятки, сменные блоки, сами лезвия и вспомогательные аксессуары, облегчающие использование.
Как сообщалось ранее, в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России вводят новый ГОСТ на карандаши
Что изменится для маркетплейсов с 1 октября
От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
Работа парикмахера - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
12 марта, 11:34
Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей
 
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
16:39Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
16:23Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
16:15Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
16:07Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
15:52В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
15:34ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
15:19Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
15:03"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
14:51Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
14:39В российских школах появятся учебники по языкам республик
14:22Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
14:13Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Лента новостейМолния