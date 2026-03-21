В Крыму спасли туристку с травмой ноги на горной тропе к монастырю
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Крыму туристка оступилась и повредила ногу во время прогулки по горной тропе в районе Кизилташского Стефано-Сурожского монастыря. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Сообщение от мужа пострадавшей поступило в субботу около 16:15. Он сообщил, что его супруга повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться. К месту поисков выехали специалисты горной поисково-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску мужчины и женщины, оказанию первой медицинской помощи, а также транспортировке их в безопасное место. Спасенная была передана сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Всего для поисковых работ было привлечено 8 человек и 2 единицы техники.
