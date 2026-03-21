Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/v-krymu-prodavets-oshtrafovan-za-prodazhu-alkogolya-podrostkam-1154513352.html
В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:47:2867:1660_1920x0_80_0_0_f2adfba9f693854b837a8ec0b8bf08d0.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5902dfcbd1895d48ed37e0809e458184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам

В Крыму продавец заплатит штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам

15:52 21.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией в супермаркете
Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма мужчина оштрафован за продажу алкоголя 17-летнему подростку. Об этом сообщили в пресс-службе в республиканской прокуратуре.
"Мужчина, являясь продавцом в магазине, реализовал алкоголь подростку 2008 года рождения. Необходимо отметить, что осужденный ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что суд приговорил виновного к штрафу.
Ранее в ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым "наливайкам" в Симферополе были закрыты порядка 20 таких заведений. А один из предпринимателей, который стал "злостным нарушителем", лишился лицензии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымКировский район КрымадетиалкогольШтрафыПравонарушенияПриговорОбществоНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
