https://crimea.ria.ru/20260321/v-krymu-85-letnyuyu-pensionerku-spasli-ot-moshennikov-1154510144.html

В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от мошенников

В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от мошенников - РИА Новости Крым, 21.03.2026

В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от мошенников

В Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники...

2026-03-21T13:13

2026-03-21T13:13

2026-03-21T13:13

крым

феодосия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

происшествия

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125522659_320:455:3151:2048_1920x0_80_0_0_86ab6b1d0d8ea7ee0bc72ae9a3399147.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.Оперативники Феодосии по вызову сотрудника банка незамедлительно выехали по месту жительства пожилой женщины, которая рассказала, что ей позвонил "сотрудник пенсионного фонда", а затем к телефону подключился "сотрудник ФСБ". После вмешательства силовиков удалось предотвратить крупную финансовую потерю и не позволить 85-летней жительнице стать жертвой аферистов.Ранее телефонные мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч рублей, правоохранителям удалось задержать курьера, которым оказался уроженец Оренбургской области.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, происшествия, новости крыма