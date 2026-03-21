В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от мошенников

В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от передачи всех сбережений мошенникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
"В полицию Феодосии поступило сообщение от жительницы Санкт-Петербурга, которая рассказала о том, что ее 85-летняя мама, проживающая в городе-курорте, несколько дней находится под влиянием дистанционных злоумышленников и из-за расстояния им не удается ее в этом убедить", - рассказали в пресс-службе.
Оперативники Феодосии по вызову сотрудника банка незамедлительно выехали по месту жительства пожилой женщины, которая рассказала, что ей позвонил "сотрудник пенсионного фонда", а затем к телефону подключился "сотрудник ФСБ".
"Запугивая пенсионерку, злоумышленники убедили женщину передать им деньги. Потерпевшая приехала в отделение банка, чтобы перевести крупную сумму денег или снять наличные и передать в дальнейшем курьеру", - отметили правоохранители.
После вмешательства силовиков удалось предотвратить крупную финансовую потерю и не позволить 85-летней жительнице стать жертвой аферистов.
Ранее телефонные мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч рублей, правоохранителям удалось задержать курьера, которым оказался уроженец Оренбургской области.
