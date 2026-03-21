Удары по Украине сегодня: что разбито - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Удары по Украине сегодня: что разбито
Удары по Украине сегодня: что разбито - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Удары по Украине сегодня: что разбито
Военные России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру на Украине, а также цеха сборки дронов дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T12:59
2026-03-21T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Военные России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру на Украине, а также цеха сборки дронов дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, поражены пункты управления беспилотных летательных аппаратов, места временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.Ранее сообщалось, что большая часть Черниговской области Украины осталась без электричества после серии ночных взрывов. Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе прогремело 22 взрыва.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что пораженоОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по УкраинеПоставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, удары по украине, министерство обороны рф, энергосистема украины, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: что разбито

Армия России ударила по оборонке и энергетике Украины

12:59 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Военные России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру на Украине, а также цеха сборки дронов дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены пункты управления беспилотных летательных аппаратов, места временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Ранее сообщалось, что большая часть Черниговской области Украины осталась без электричества после серии ночных взрывов. Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе прогремело 22 взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
