Удары по Украине: поражены энергообъекты Черниговской области - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Удары по Украине: поражены энергообъекты Черниговской области
Большая часть Черниговской области Украины осталась без электричества после серии ночных взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026
Удары по Украине обесточили Черниговскую область

10:35 21.03.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Большая часть Черниговской области Украины осталась без электричества после серии ночных взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
По его данным, удар пришелся по энергообъекту в Нежинском районе.
"Под утро был атакован энергообъект в Нежинском районе. Большая часть Черниговской области без электричества", - написал он в своем Telegram-канале.
Чаус добавил, что за прошедшие сутки в регионе прогремело 22 взрыва.
Кроме того, громко было в Запорожье, Харьковской и Сумской областях. Как пишет РИА Новости, в Сумах произошел взрыв в районе предприятия, которое производит "взрывчатые вещества для снарядов и кассетную начинку ракет".
Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на украинские террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ.
