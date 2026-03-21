Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя

Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций по заданию главного управления разведки Украины, арестован по делу о... РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T11:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций по заданию главного управления разведки Украины, арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Отмечается, что индивидуальный предприниматель из Саранска начал сотрудничать с представителем ГУР Минобороны Украины в мессенджере. С августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым за деньги предоставил кураторам для дистанционного мошенничества в отношении жителей России.Чтобы оставаться анонимным, все деньги злоумышленнику отправлялись на созданные им криптокошельки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны", - добавляется в сообщении.Ранее в Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Также сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.

