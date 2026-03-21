Рейтинг@Mail.ru
Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/tysyacha-sim-kart-dlya-ukrainskoy-razvedki-fsb-arestovala-predprinimatelya-1154507957.html
Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя
Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя
Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций по заданию главного управления разведки Украины, арестован по делу о... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T11:09
2026-03-21T11:09
мордовия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
главное управление разведки украины (гур)
происшествия
уголовный кодекс
новости
мошенничество
киберпреступность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций по заданию главного управления разведки Украины, арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Отмечается, что индивидуальный предприниматель из Саранска начал сотрудничать с представителем ГУР Минобороны Украины в мессенджере. С августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым за деньги предоставил кураторам для дистанционного мошенничества в отношении жителей России.Чтобы оставаться анонимным, все деньги злоумышленнику отправлялись на созданные им криптокошельки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны", - добавляется в сообщении.Ранее в Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Также сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенниковКак не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораСпокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
мордовия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мордовия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, главное управление разведки украины (гур), происшествия, уголовный кодекс, новости, мошенничество, киберпреступность
Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя

В Мордовии ФСБ арестовала предпринимателя за оформление 1000 сим-карт по заданию Киева

11:09 21.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций по заданию главного управления разведки Украины, арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальный предприниматель из Саранска начал сотрудничать с представителем ГУР Минобороны Украины в мессенджере.
С августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым за деньги предоставил кураторам для дистанционного мошенничества в отношении жителей России.
Чтобы оставаться анонимным, все деньги злоумышленнику отправлялись на созданные им криптокошельки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны", - добавляется в сообщении.
Ранее в Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Также сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МордовияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаГлавное управление разведки Украины (ГУР)ПроисшествияУголовный кодексНовостиМошенничествоКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
