Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
В крупной аварии с бензовозом в Ростовской области погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости Крым, 21.03.2026
ростов-на-дону
ростовская область
таганрог
происшествия
дтп
пожар
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В крупной аварии с бензовозом в Ростовской области погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Авария произошла в субботу на трассе Ростов - Таганрог. По данным спасателей, бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся. Сейчас на участке дороги организовано реверсивное движение.Пожар тушат 45 спасателей, задействовано также 16 единиц техники. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
ростовская область
таганрог
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154511391_0:1:672:505_1920x0_80_0_0_94764f7a1f504c7e6a08c40b60ca0bde.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, происшествия, дтп, пожар, новости
Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом

В Ростовской области три человека погибли и четверо ранены при аварии с бензовозом

14:22 21.03.2026 (обновлено: 14:28 21.03.2026)
 
В Ростовской области три человека погибли и двое ранены при аварии с бензовозом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В крупной аварии с бензовозом в Ростовской области погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Авария произошла в субботу на трассе Ростов - Таганрог. По данным спасателей, бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся.

"В результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара 200 квадратных метров. Погибли три человека, четыре человека направлены в лечебные учреждения Таганрога", — сказано в сообщении МЧС.

Сейчас на участке дороги организовано реверсивное движение.
Пожар тушат 45 спасателей, задействовано также 16 единиц техники.
В Ростовской области три человека погибли и двое ранены при аварии с бензовозом - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
В Ростовской области три человека погибли и двое ранены при аварии с бензовозом
Ростов-на-ДонуРостовская областьТаганрогПроисшествияДТППожарНовости
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
