США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности
Россия, Китай, КНДР Иран и Пакистан несут ядерные угрозы США. Об этом говорится в докладе, который опубликовало американское разведывательное сообщество. РИА Новости Крым, 21.03.2026
США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности

19:54 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия, Китай, КНДР Иран и Пакистан несут ядерные угрозы США. Об этом говорится в докладе, который опубликовало американское разведывательное сообщество.

"Надежный потенциал ядерного сдерживания США продолжает обеспечивать нашу безопасность здесь, на родине. Однако Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан проводят исследования и разработки целого ряда новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию нашей страны", - цитирует РИА Новости доклад на 2026 год об основных угрозах безопасности США.

Как утверждается в документе, несмотря на растущее распространение ударных беспилотников, эти страны якобы "будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США".
На этой неделе был опубликован еще один доклад американских разведывательных органов, подготовленный к слушаниям в спецкомитете Сената. В документе, в частности, отмечается, что Россия сохраняет преимущество против Украины в зоне СВО, что позволит ей добиться урегулирования на своих условиях.
Также разведка США констатирует, что сухопутные войска России выросли, а ее военно-воздушные и военно-морские силы стали, возможно, более боеспособными, чем до СВО. Кроме того, Россия располагает передовыми системами, призванными свести на нет военные преимущества США, говорится в документе.
В докладе также указано, что Россия создает новые платформы для создания ядерного оружия в дополнение к своей и без того мощной ядерной триаде, что "усложняет расчеты ядерного сдерживания США".
