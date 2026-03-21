США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности

Россия, Китай, КНДР Иран и Пакистан несут ядерные угрозы США. Об этом говорится в докладе, который опубликовало американское разведывательное сообщество. РИА Новости Крым, 21.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия, Китай, КНДР Иран и Пакистан несут ядерные угрозы США. Об этом говорится в докладе, который опубликовало американское разведывательное сообщество.Как утверждается в документе, несмотря на растущее распространение ударных беспилотников, эти страны якобы "будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США".На этой неделе был опубликован еще один доклад американских разведывательных органов, подготовленный к слушаниям в спецкомитете Сената. В документе, в частности, отмечается, что Россия сохраняет преимущество против Украины в зоне СВО, что позволит ей добиться урегулирования на своих условиях.Также разведка США констатирует, что сухопутные войска России выросли, а ее военно-воздушные и военно-морские силы стали, возможно, более боеспособными, чем до СВО. Кроме того, Россия располагает передовыми системами, призванными свести на нет военные преимущества США, говорится в документе.В докладе также указано, что Россия создает новые платформы для создания ядерного оружия в дополнение к своей и без того мощной ядерной триаде, что "усложняет расчеты ядерного сдерживания США".

