США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране

Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Об этом со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T12:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Об этом со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана пишет РИА Новости.Как отметили в организации, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет."Подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности. Иран в настоящий момент не обогащает уран", - добавили в иранской организации.Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс. Первого марта иранские власти ранее заявляли о двух сериях ударов по нему. Сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на РоссиюВ США заявили о серьезном ранении нового лидера ИранаГазовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару

