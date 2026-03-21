США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране - РИА Новости Крым, 21.03.2026
США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Об этом со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Об этом со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана пишет РИА Новости.Как отметили в организации, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет."Подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности. Иран в настоящий момент не обогащает уран", - добавили в иранской организации.Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс. Первого марта иранские власти ранее заявляли о двух сериях ударов по нему. Сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Об этом со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана пишет РИА Новости.
"Комплекс по обогащению (урана - ред.) имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован", - говорится в заявлении ОАЭИ.
Как отметили в организации, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет.
"Подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности. Иран в настоящий момент не обогащает уран", - добавили в иранской организации.
Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс. Первого марта иранские власти ранее заявляли о двух сериях ударов по нему. Сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
