США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
2026-03-21T12:37
https://crimea.ria.ru/20260318/aes-busher-gde-nakhoditsya-i-chto-o-ney-izvestno---spravka-1154440879.html
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Об этом со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана пишет РИА Новости.
"Комплекс по обогащению (урана - ред.) имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован", - говорится в заявлении ОАЭИ.
Как отметили в организации, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет.
"Подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности. Иран в настоящий момент не обогащает уран", - добавили в иранской организации.
Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс. Первого марта иранские власти ранее заявляли о двух сериях ударов по нему. Сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Читайте также на РИА Новости Крым: