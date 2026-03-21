Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:53 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе при атаке ВСУ погиб один человек и пострадали двое. Президент России Владимир Путин открыл новые объекты в Крыму в день воссоединения. Глава республики Сергей Аксенов дал большое интервью РИА Новости Крым в 12-ю годовщину Крымской весны. На Кубани задержали главу краевого минздрава. В Алуште снесли историческую ротонду. Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил выступление сборной РФ на паралимпиаде.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки на Севастополь

На этой неделе ВСУ продолжали атаковать Крым и другие мирные регионы РФ. В частности, украинские боевики в ночь на четверг в очередной раз нанесли удары по Севастополю. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начали работать ПВО - всего было сбито 27 БПЛА. В результате этой террористической атаки один человек погиб и двое получили ранения. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома.
Новые объекты в Крыму

18 марта, в день 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии объектов в Крыму и Севастополе. Среди открытых объектов – Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек. Второй объект - новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе. Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак.
Интервью Аксенова и туризм в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым назвал главные достижения республики за 12 лет, оценил развитие российского Крыма и безопасность региона.
Говоря о сфере туризма, он заявил, что абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года.
Аналогичное мнение выразила и эксперт в области туризма Людмила Бабий, по мнению которой, цены на отдых в Крыму в этом курортном сезоне останутся в прежних пределах, поскольку объекты размещения были забронированы на 90% еще в конце 2025 года,
Перспективную оценку потенциалу курортной отрасли Крыма на этой неделе дал итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери. По его мнению, Крым, где мирно сосуществуют разные народы и религии, является примером для остального мира. Регион ждут туристический бум, убежден он.
Задержание главы минздрава Кубани

На этой неделе спецслужбы задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его подозревают в незаконном обогащении. Чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, когда она находился в должности. По информации правоохранителей, Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости на сумму свыше одного миллиарда рублей.
Снос исторической ротонды в Алуште

В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте будет установлена полная ее копия, рассказала глава города Галина Огнева. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.
Оценка выступления российских паралимпийцев

Выступление российских паралимпийцев на зимних Играх в Италии и показанные ими результаты потрясли мировую спортивную общественность, заявил 18 марта министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Он напомнил, что в зимней Паралимпиаде выступили шесть россиян в полноправном статусе – с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
