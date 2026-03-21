Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти новорожденного и причинении тяжкого вреда здоровью роженице в перинатальном центре в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В январе в социальных сетях появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. В феврале глава российского Следствия в первый раз запросил доклад по этому делу.
"В социальных медиа вновь сообщается о смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Отмечается, что причиной гибели младенца и причинения тяжкого вреда здоровью матери могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи", - уточнили в СК.
Отмечается, что Крымский Следком по данному факту расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в ведомстве.
