Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти новорожденного и причинении тяжкого вреда... РИА Новости Крым, 21.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти новорожденного и причинении тяжкого вреда здоровью роженице в перинатальном центре в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В январе в социальных сетях появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. В феврале глава российского Следствия в первый раз запросил доклад по этому делу.Отмечается, что Крымский Следком по данному факту расследует уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

