Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке

2026-03-21T11:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, авариям на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобилей на дорогах, особенно на участках горных перевалов.Спасатели напоминают, что из-за ветра есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.В ведомстве напомнили о запрете разводить костры при скорости ветра больше 10 метров в секунду. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова не разводить огонь в ветряную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, а также держать в доступе средства для первичного тушения огня.

