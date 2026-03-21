Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/silnyy-veter-idet-na-krym-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1154508618.html
Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение
Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T11:27
2026-03-21T11:34
крым
шторм
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/03/1117990321_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_7a3dc2081c6b1e6b3f1397740b79aa32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, авариям на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобилей на дорогах, особенно на участках горных перевалов.Спасатели напоминают, что из-за ветра есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.В ведомстве напомнили о запрете разводить костры при скорости ветра больше 10 метров в секунду. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова не разводить огонь в ветряную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, а также держать в доступе средства для первичного тушения огня. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/03/1117990321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6e930e93a09004223709042454f59d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, шторм, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение

В Крыму на воскресенье объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

11:27 21.03.2026 (обновлено: 11:34 21.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкШторм в Евпатории
Шторм в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20м/с", - предупредили спасатели.

Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, авариям на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобилей на дорогах, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели напоминают, что из-за ветра есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

"В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров. Сильный ветер может способствовать возникновению и распространению возгораний сухой растительности на населенные пункты", - акцентировали в МЧС.

В ведомстве напомнили о запрете разводить костры при скорости ветра больше 10 метров в секунду. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова не разводить огонь в ветряную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, а также держать в доступе средства для первичного тушения огня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымШтормШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
