Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T11:34
крым
шторм
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
В Крыму на воскресенье объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
11:27 21.03.2026 (обновлено: 11:34 21.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявили в Крыму на воскресенье, 22 марта, в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20м/с", - предупредили спасатели.
Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, авариям на объектах энергетики, ЖКХ. Есть риск нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобилей на дорогах, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели напоминают, что из-за ветра есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
"В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров. Сильный ветер может способствовать возникновению и распространению возгораний сухой растительности на населенные пункты", - акцентировали в МЧС.
В ведомстве напомнили о запрете разводить костры при скорости ветра больше 10 метров в секунду. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова не разводить огонь в ветряную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, а также держать в доступе средства для первичного тушения огня.
